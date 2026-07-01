СБУ вдарила по ангарах із винищувачами на аеродромі в Криму

Російські літаки на аеродромі у Криму. Фото ілюстративне: росЗМІ

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Українські захисники продовжують невпинно знищувати військовий потенціал РФ на території тимчасово окупованого Криму. Цього разу вдалося уразити військовий аеродром "Саки". Безпілотники уразили ангари, де зберігалися російські винищувачі. Після атаки на одному з об'єктів спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

Удар по аеродрому

Служба безпеки України завдала удару по військовому аеродрому "Саки" в окупованому Криму. Основною ціллю стали ангари, у яких перебувала авіаційна техніка російських військ. За інформацією СБУ, підтверджено п'ять влучань безпілотників по ангарах. Попередньо відомо, що у двох із них на момент атаки перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ.

Пожежа в ангарі

Після удару в ангарі, де знаходився Су-30СМ, виникла пожежа. У спецслужбі вважають, що це свідчить про успішне ураження цілі. За попередніми оцінками, вартість одного такого винищувача становить від 30 до 50 мільйонів доларів США залежно від його комплектації.

"СБУ системно знищує військовий потенціал російських окупантів як на передовій, так і у ворожому тилу. Жодні ангари чи сховища не допоможуть — СБУ дістане ворога всюди", — йдеться у повідомленні.

Попередні атаки

Зазначимо, раніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження залізничного мосту в районі Ічока (колишнє селище Совєтське) у тимчасово окупованому Криму. За даними військових, саме цією ділянкою російська армія перекидала особовий склад, військову техніку та матеріально-технічне забезпечення.

У Генштабі пояснили, що міст є частиною залізничної магістралі Джанкой — Владиславівка — Керч. Після пошкодження Кримського мосту цей маршрут став одним із головних для постачання російського угруповання на півострові та півдні України. Ураження цієї інфраструктури може суттєво ускладнити логістику окупаційних військ.

Як повідомляли Новини.LIVE, Острів Зміїний, який став одним із символів українського спротиву, нині вже не перебуває під таким тиском російських військ, як раніше. Водночас у Чорному морі триває боротьба за контроль над логістикою окупантів і їхньою військовою інфраструктурою. Активними залишаються також Кінбурнська коса та тимчасово окупований Крим, де Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання.

Також Новини.LIVE писали, що воїни "Альфи" Служби безпеки України уразили два російські судна військового забезпечення та засоби протиповітряної оборони в Керчі на території тимчасово окупованого Криму. Зокрема, йдеться про кабельні кораблі проєкту 15310 "Волга" та "Вятка".