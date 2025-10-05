Чому Одесу затоплюють сильні зливи — пояснення кліматолога

Затоплений МАФ під час негоди в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі відбулися підтоплення після сильних дощів. Такі явища стають частішими і потужнішими через зміну клімату. Аномально тепле море, різкі перепади температур і вологе повітря створюють умови для небезпечних злив. В Україні та світі ця тенденція лише посилюється.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла старша наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту Анастасія Чигарева.

Дощі будуть частішими

Кліматолог пояснила, що через нагрівання атмосфери та океану кількість вологи у повітрі зростає, тому небезпечні опади будуть частішими й інтенсивнішими. В Україні вже фіксують рекордні показники, коли за добу випадає кількамісячна норма дощу. За її словами, аномально тепле море та різкий контраст температур створюють "ідеальні умови" для сильних опадів. В Одесі 30 вересня випало 94 мм дощу — це 224% місячної норми. Подібні випадки тепер відбуваються в десятки разів частіше, ніж у попередні десятиліття.

"Несприятливі явища на планеті тільки зростатимуть. Атмосфера нагрівається, океан теплішає, кількість водяної пари збільшується — все це створює умови для ще потужніших злив", — додала Чигарева.

Що сталося після стихії

Того дня злива фактично паралізувала місто: були пошкоджені будинки та дороги, загинули десять людей, багато отримали травми. 2 жовтня рятувальники завершили пошукові роботи, а президент доручив провести масштабну перевірку в Одесі. Уже 4 жовтня нові дощі знову підтопили кілька вулиць.

