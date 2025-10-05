Одеса підтоплена: які вулиці залишаються закритими для руху

Комунальник усуває наслідки негоди. Фото: ЖКС Одеси

В Одесі триває ліквідація наслідків зливи. Комунальні служби з ранку працюють над очищенням дощоприймачів, зупинок та прилеглих територій. Попри це, частина вулиць досі залишаються підтопленими, що ускладнює рух транспорту.

Про це повідомили в пресслужбі житлово-комунального сервісу.

Наслідки негоди

Станом на 9:00 у місті зберігаються проблеми з проїздом. Підтопленими залишаються вулиця Одарія біля порту та ділянка на Балтській дорозі, 68. Тут транспорт рухається, але повільно. Набагато складніша ситуація на Балтській дорозі, 76, де рух повністю перекрито. Автівкам доводиться об’їжджати підтоплену ділянку.

Комунальні бригади продовжують працювати, аби відновити безпечний рух. Водіїв просять за можливості уникати проблемних вулиць та користуватися альтернативними маршрутами.

Нагадаємо, ми писали, що 30 вересня, внаслідок негоди в Одесі загинула 23-річна співробітниця ОДА. Також ми повідомляли, що в Одесі підраховують збитки завдані стихією.