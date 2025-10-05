Видео
Главная Одесса Последствия непогоды в Одессе — где еще нельзя проехать

Последствия непогоды в Одессе — где еще нельзя проехать

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 09:45
Одесса подтоплена: какие улицы остаются закрытыми для движения
Коммунальщик устраняет последствия непогоды. Фото: ЖКС Одессы

В Одессе продолжается ликвидация последствий ливня. Коммунальные службы с утра работают над очисткой дождеприемников, остановок и прилегающих территорий. Несмотря на это, часть улиц до сих пор остаются подтопленными, что затрудняет движение транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе жилищно-коммунального сервиса.

Читайте также:

Последствия непогоды

По состоянию на 9:00 в городе сохраняются проблемы с проездом. Подтопленными остаются улица Одария возле порта и участок на Балтской дороге, 68. Здесь транспорт движется, но медленно. Гораздо сложнее ситуация на Балтской дороге, 76, где движение полностью перекрыто. Машинам приходится объезжать подтопленный участок.

Коммунальные бригады продолжают работать, чтобы восстановить безопасное движение. Водителей просят по возможности избегать проблемных улиц и пользоваться альтернативными маршрутами.

Напомним, мы писали, что 30 сентября, в результате непогоды в Одессе погибла 23-летняя сотрудница ОГА. Также мы сообщали, что в Одессе подсчитывают убытки нанесенные стихией.

Одесса непогода дороги Одесская область Новости Одессы проезд
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
