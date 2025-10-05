Видео
Главная Одесса Сильные дожди в Одессе участятся — причины

Сильные дожди в Одессе участятся — причины

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 14:55
Почему Одессу затапливают сильные ливни - объяснение климатолога
Затопленный МАФ во время непогоды в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе произошли подтопления после сильных дождей. Такие явления становятся чаще и мощнее из-за изменения климата. Аномально теплое море, резкие перепады температур и влажный воздух создают условия для опасных ливней. В Украине и мире эта тенденция только усиливается.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала старший научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Анастасия Чигарева.

Реклама
Читайте также:

Дожди будут более частыми

Климатолог объяснила, что из-за нагрева атмосферы и океана количество влаги в воздухе растет, поэтому опасные осадки будут более частыми и интенсивными. В Украине уже фиксируют рекордные показатели, когда за сутки выпадает многомесячная норма дождя. По ее словам, аномально теплое море и резкий контраст температур создают "идеальные условия" для сильных осадков. В Одессе 30 сентября выпало 94 мм дождя — это 224% месячной нормы. Подобные случаи теперь происходят в десятки раз чаще, чем в предыдущие десятилетия.

"Неблагоприятные явления на планете будут только расти. Атмосфера нагревается, океан теплеет, количество водяного пара увеличивается — все это создает условия для еще более мощных ливней", — добавила Чигарева.

Что произошло после стихии

В тот день ливень фактически парализовал город: были повреждены дома и дороги, погибли десять человек, многие получили травмы. 2 октября спасатели завершили поисковые работы, а президент поручил провести масштабную проверку в Одессе. Уже 4 октября новые дожди снова подтопили несколько улиц.

Напомним, мы писали, что власти обещают возместить убытки пострадавшим от непогоды в Одессе. Также мы сообщали о количестве повреждений, которые вызвал дождь в Одессе.

Автор: Долженко Екатерина
