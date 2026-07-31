Скандал навколо Одеського зоопарку: в якому стані тварини

Головний вхід Одеського зоопарку. Фото: Новини.LIVE

Вікторія Бєккєр Журналіст

Скандали навколо Одеського зоопарку не вщухають. Мітинги, перевірки та відео в інтернеті, у яких розповідають про неналежні умови утримання тварин, продовжують привертати увагу громадськості. Але чи все так насправді, як намагаються піднести одеситам? Чим сьогодні живе звіринець та в якому стані тварини?

Журналісти Новини.LIVE розбиралися в проблемах комунального підприємства "Одеський зоопарк".

Стан тварин

Скандали навколо Одеського зоопарку не вщухають уже понад рік. Періодично в інтернеті з'являються відео, на яких показують виснажених або поранених тварин, що живуть у звіринці. Однак часто ці ролики не відповідають дійсності, а деякі з них зняті кілька років тому. Керівництво комунальної установи запевняє, що сьогодні тварини не потребують нічого додаткового: кормів достатньо, є все необхідне, зокрема медикаменти.

"Ми їх добре годуємо, різноманітними раціонами. Вони отримують своєчасну та кваліфіковану ветеринарну допомогу, якщо це треба, дбайливий догляд. Все це тварини мають. І в більшості ці тварини здорові та благополучні. Те, що кричали наші активісти, що в Одеському зоопарку померла 41 тварина за рік і три місяці. Ви вдумайтесь в те, що в нас колекція 1600-1700 тварин", — каже заступник директора КУ "Одеський зоопарк" Ігор Біляков.

Ігор Біляков про стан тварин. Фото: Новини.LIVE

Що ж до слонихи Венді, яка нібито хвора, то виявилося, що все зовсім не так, як може здатися на перший погляд. Більше того, зараз для неї збирають кошти, щоб придбати спеціальне обладнання для підрізання нігтів. Такий прилад коштує досить дорого.

"Солониха не хвора. Просто вона вже дуже вікова, вона старіє. І в неї проблема є з нігтями. Ми зараз працюємо в тому плані, щоб зробити для неї спеціальний станок для обробки нігтів, він досить коштовний", — коментує Ігор Біляков.

Інформаційна табличка про азіатський слон. Фото: Новини.

А от щодо стану гірського цапа, відео з яким зараз набирає популярності в соціальних мережах, то, як виявилося, автори забули вказати його вік. Тварини, як і люди, мають свій термін життя, і часто, чим ближче його кінець, тим гірше вони виглядають.

"Його стан пов'язаний із віком також. Такі тварини живуть від 10 до 15 років, нашому козлу вже 13 років. Він дуже віковий, і як дуже-дуже стара людина, яка теж виглядає вже не дуже, так і тварини", — пояснює заступник директора КУ "Одеський зоопарк".

Гірський цап в одеському зоопарку. Фото: Новини.LIVE

Фінансування зоопарку

Одеський зоопарк утримується коштом міського бюджету, однак частину доходів заклад отримує самостійно — зокрема від продажу вхідних квитків. Водночас для низки пільгових категорій відвідування залишається безкоштовним: ідеться про дітей із багатодітних родин, ветеранів та людей з інвалідністю. Відповідно зоопарк не може бути самоокупним без підвищення цін.

"Треба піднімати ціну вхідного квитка. Але піднімати сьогодні ціну вхідного квитка зі 150 гривень до 500 чи до 300 — це буде нерентабельно, це буде дуже негативно сприйнято людьми. І зважаючи на сьогоднішні часи, у нас триває війна, я вважаю, що це буде неправильне рішення", — зазначає депутатка Одеської міської ради Анастасія Большедворова.

Анастасія Большедворова про самоокупність зоопарку. Фото: Новини.LIVE

Окрім щоденного утримання тварин, зоопарк потребує оновлення інфраструктури та додаткового фінансування. З шести гектарів території зоопарк використовує лише чотири, тому зараз розглядається можливість розширення вольєрів. Також ідеться про облаштування комунікацій та реалізацію окремих проєктів для тварин. Частину коштів планують спрямувати на новий вольєр для сервалів, розширення простору для леопардів та інші потреби закладу. Сьогодні йдеться про розвиток звіринця, чого неможливо було б робити, якби коштів не вистачало на утримання тварин.

"Такого, щоб не вистачало на ліки, щоб тварині потрібен був, грубо кажучи, якийсь укол, а його нема, жодного разу з таким питанням до мене, як до депутата, не приходили працівники зоопарку. Однак, звісно, є певна кількість ліків, які завжди необхідні. Тому якщо нам хтось хоче допомогти, ми можемо виставити цей віш-ліст для тварин, і ця допомога ніколи не буде зайва", — розповідає Анастасія Большедворова.

Відвідувачі зоопарку. Фото: Новини.LIVE

Атаки на одеський зоопарк

Депутатка та працівники зоопарку впевнені, що інформаційні атаки на звіринець здійснюються не просто так. Сьогодні робиться все, щоб не дати комунальній установі повноцінно працювати. За запитами, скаргами до правоохоронних органів, мітингами та відеороликами в соціальних мережах, на їхню думку, хтось стоїть. Причина всьому, на думку Анастасії Большедворової, — земля практично в центрі міста, на якій сьогодні знаходяться тварини.

"Тут поставити якийсь готельчик — це прекрасна ідея. Ще дуже хороша ідея — торгувати тваринами на чорному ринку. Це така дуже розповсюджена насправді штука. І зоопарк — це прекрасний інструмент для того, щоб це робити і заробляти гроші. Я вважаю, що це рейдерське захоплення. Це мета, щось тут будувати абсолютно логічно, явно, неприкрито", — підкреслює Анастасія Большедворова.

Територія зоопарку. Фото: Новини.LIVE

За словами депутатки, кількість людей, стурбованих життям тварин в Одеському зоопарку, з кожним місяцем зростає. Водночас фактично допомогти звіринцю немає кому. Причому йдеться навіть не про фінансову підтримку. Заяви на камеру є — а далі справа чомусь не рухається.

"Цього року у нас також відбувалося засідання робочої групи, на які прийшли активісти. І вони ж запропонували, така в них була ініціатива, під камери гучно, а давайте зробимо хоча б в зоопарку суботник. Ідея непогана. Ок, робимо суботник. Прийшло мінімум три суботника, на які жодного разу ці активісти не прийшли", —розповідає депутатка Одеської міської ради.

Також одним із ключових питань для подальшої роботи зоопарку залишається пошук нового керівника. За словами Анастасії Большедворової, через тривалий конфлікт і суспільний резонанс навколо установи знайти людину, яка погодиться очолити заклад, буде складно.

"Найперше, що треба знайти директора — людину, яка захоче бути директором Одеського зоопарку. Зважаючи на сьогоднішні події, ніхто ж не хоче бути директором. Навіть якщо ми оголошуємо конкурс, ніхто не прийде", — говорить Анастасія Большедворова.

Фламінго в зоопарку. Фото: Новини.LIVE

Схоже, крапку в історії навколо Одеського зоопарку ставити ще рано. Ситуація не настільки критична, як може здатися, однак проблем справді вистачає. Звіринцю необхідне фінансування, нові вольєри та постійний керівник, а тваринам — належний догляд, кохання і спокій.

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