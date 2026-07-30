Конфлікт у маршрутці Одеси: водій не пустив жінку з собакою

Автобус на дорозі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У маршрутці, що їхала з Грибівки до Одеси, стався гучний конфлікт через собаку без переноски. Водій відмовився везти пасажирку, посилаючись на правила перевезення тварин. Жінка просила зробити виняток, пояснюючи, що собаку евакуювали із зони бойових дій, а її чоловік загинув на війні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на соцмережі.

Конфлікт в маршрутці

Конфлікт стався в автобусі, який прямував із Грибівки до Одеси. Пасажирка зайшла до салону з таксою, однак водій заявив, що не повезе тварину без спеціальної переноски. Через це маршрутка не рушала, а між людьми почалася суперечка.

Жінка пояснювала, що собаку вивезли із зони бойових дій, а сама вона є дружиною загиблого військового. Вона неодноразово просила зробити виняток лише для цієї поїздки та запевняла, що надалі завжди братиме переноску.

"Я дружина загиблого героя. Я прошу зробити для мене виключення. Наступного разу обов'язково братиму переноску", — говорила пасажирка.

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Пасажири автобуса підтримали водія. Вони наголошували, що через конфлікт затримується весь автобус, а дехто поспішає на роботу чи в лікарню. Лунали й емоційні заклики вийти з маршрутки та чекати наступного рейсу.

Реакція водія

Представник маршруту також пояснював, що водій не хоче ризикувати, адже за порушення правил перевезення тварин може отримати штраф. Після тривалих суперечок водій заявив, що взагалі не продовжить рейс і поїде до гаража.

У відповідь жінка заявила, що не очікувала такої реакції від інших пасажирів. Вона розповіла, що до цього вже їхала іншою маршруткою із цією ж собакою без переноски й тоді жодних зауважень не було.

Реакція соцмереж

У коментарях під відео більшість користувачів підтримали пасажирку та розкритикували поведінку інших людей у маршрутці. Водночас знайшлися й ті, хто вважає, що правила перевезення тварин мають бути однаковими для всіх і саме вони стали причиною конфлікту.

"Шкода, що на всю маршрутку не знайшлося жодної людини, яка б змогла захистити Наталію. Всі, хто були в тій маршрутці, — це просто нелюди!", — йдеться в одному із коментарів.

Коментар під дописом. Фото: скриншот із Instagram

Інші користувачі наголошували, що найбільше їх вразила реакція пасажирів, а не поведінка собаки, яка, за їхніми словами, поводилася спокійно.

"Собачка виявилася вихованішою: за п'ять хвилин — жодного звуку. Зате люди відпрацювали за всіх", — додала ще одна користувачка.

Жінка вступилася за песика. Фото: скриншот із Instagram

Водночас у дискусії були й протилежні думки. Частина коментаторів вважає, що пасажирка сама спровокувала конфлікт, адже відмовилася залишити автобус після прохання водія.

"Влаштувала цирк", — написала одна із коментаторок.

Коментаторка підтримала водія. Фото: скриншот із Instagram

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