Підрив Каховської ГЕС - які зміни фіксують екологи у Чорному морі

Риба плаває у воді. Фото ілюстративне: freepik

Після підриву росіянами Каховської ГЕС Чорне море біля Одеси змінилося. Частина місцевих видів загинула, натомість з’явилися інші й іноді навіть несподівані мешканці.

Яких мешканців фіксують у Чорному морі, журналістам Новини.LIVE розповів одеський еколог Владислав Балінський.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

Балінський пояснює, що катастрофа на Каховській ГЕС торкнулася й Одеської затоки. Багато притаманних їй гідробіонтів тоді загинули. Але на їхнє місце прийшли інші організми, і море поступово відновлює баланс.

"Ми спостерігаємо деякі зміни, тому що велика кількість притаманних Одеській затоці організмів загинула. На заміну їм прийшли інші. Це більше вплинуло на кількісні показники тих чи інших видів, наприклад бичка", — розповів Балінський.

Риби у Чорному морі побільшало

Окремо він відзначає появу риб, яких раніше було значно менше. Серед них — кефалеві, зокрема сингіль, який нині утворює щільні скупчення.

"Цього року дуже багато сингіля. Такої кількості я давно не бачив", — зазначає еколог.

Несподіваним відкриттям для фахівців стало й збільшення морських скатів, відомих як морські коти. Вони небезпечні через отруйний шип, але рибалки активно їх виловлюють.

"Я такого не бачив — дуже багато морського ската. Це небезпечна тварина, але рибалки все одно ловлять і в Одесі, і за її межами", — каже Балінський.

Не менш приголомшливою стала й поява великих зграй саргана. Його масово ловлять у вересні, і зараз біля Одеси можна побачити цілі зграї молодих риб.

"Зараз дуже активно рибалять на саргана. Можна бачити щільні зграї молодих риб — вони тонкі, як вугрики, і виглядають дуже красиво", — розповів еколог.

За словами Балінського, море постійно змінюється. І хоча катастрофи залишають свій слід, воно здатне дивувати різноманітністю й новими мешканцями.

