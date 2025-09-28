Видео
Главная Одесса Скатов стало больше, сарган идет стаями — изменения в Черном море

Скатов стало больше, сарган идет стаями — изменения в Черном море

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 18:15
Подрыв Каховской ГЭС - какие изменения фиксируют экологи в Черном море
Рыба плавает в воде. Фото иллюстративное: freepik

После подрыва россиянами Каховской ГЭС Черное море возле Одессы изменилось. Часть местных видов погибла, зато появились другие и иногда даже неожиданные жители.

Каких обитателей фиксируют в Черном мор, журналистам Новини.LIVE рассказал одесский эколог Владислав Балинский.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Балинский объясняет, что катастрофа на Каховской ГЭС коснулась и Одесского залива. Многие присущие ему гидробионты тогда погибли. Но на их место пришли другие организмы, и море постепенно восстанавливает баланс.

"Мы наблюдаем некоторые изменения, потому что большое количество присущих Одесскому заливу организмов погибло. На замену им пришли другие. Это больше повлияло на количественные показатели тех или иных видов, например бычка", — рассказал Балинский.

Рыбы в Черном море стало больше

Отдельно он отмечает появление рыб, которых раньше было значительно меньше. Среди них кефалевые, в частности сингиль, который сейчас образует плотные скопления.

"В этом году очень много сингиля. Такого количества я давно не видел", — отмечает эколог.

Неожиданным открытием для специалистов стало и увеличение морских скатов, известных как морские коты. Они опасны из-за ядовитого шипа, но рыбаки активно их вылавливают.

"Я такого не видел — очень много морского ската. Это опасное животное, но рыбаки все равно ловят и в Одессе, и за ее пределами", — говорит Балинский.

Не менее ошеломляющим стало и появление больших стай саргана. Его массово ловят в сентябре, и сейчас возле Одессы можно увидеть целые стаи молодых рыб.

"Сейчас очень активно рыбачат на саргана. Можно видеть плотные стаи молодых рыб — они тонкие, как угрики, и выглядят очень красиво", — рассказал эколог.

По словам Балинского, море постоянно меняется. И хотя катастрофы оставляют свой след, оно способно удивлять разнообразием и новыми обитателями.

Напомним, мы писали, о состоянии Черного моря сегодня и есть ли опасность для одесситов. Также сообщали, что за три года войны в море погибло около 80 тысяч черноморских дельфинов.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
