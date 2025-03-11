Скільки на Одещині переплачували за генератори

Бензиновий генератор. Фото ілюстративне: vseodetyah.com

У 2023-2024 роках бюджетні організації Одещини про всяк випадок запасалися генераторами. Так, тільки за 2024 рік було укладено близько 174 контрактів на постачання даних приладів. Загальна сума покупок становила 36 мільйонів гривень.

Про це ми дізналися з системи електронних закупівель Рrozorro.

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Скільки переплатили

У вересні 2024 року відділ капітального будівництва Авангардівської селищної ради без використання електронної системи Prozorro уклав угоду на придбання 5 приладів SDG16000S у ТОВ "ДСО Груп" по 180 тис. грн. Однак таку саму модель можна придбати від 134 тис. грн до 150 тис. грн. Тож відділ капбудівництва переплатив до 150 тис. грн за пʼять установок.

Генератори для шкіл

А у вересні комунальна установа "Центр фінансування та господарської діяльності закладів системи освіти Приморського району" також без використання Prozorro придбала у ФОП Михайла Федоров 20 бензинових генераторів вартістю по 44,1 тисячі гривень кожний. Хоча цю установку у роздріб можна придбати за 42,1 тис. грн. Ще три прилади бізнесмен продав освітянам по 38 тис. грн. У той час як на ринку їхня вартість становить 35 тис. грн.

Закупки прокуратури

В кінці листопада Одеська обласна прокуратура закупила генератори у ТОВ "Діфок" на 1,8 млн грн. Проте генератор EnerSol EPG-5500SE, ринкова вартість якого 27,3 тис. грн, правоохоронці придбали за 37,5. А разом з монтажем він обійдеться у 88 тисяч.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про 8,5 мільйонів які можуть стягнути з одеських чиновників. А також про А також про бракон'єрів, які наловили риби на 2 мільйони.