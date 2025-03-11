Сколько в Одесской области переплачивали за генераторы

Бензиновый генератор. Фото иллюстративное: vseodetyah.com

В 2023-2024 годах бюджетные организации Одесчины на всякий случай запасались генераторами. Так, только за 2024 год было заключено около 174 контрактов на поставку данных приборов. Общая сумма покупок составила 36 миллионов гривен.

Об этом мы узнали из системы электронных закупок Рrozorro.

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Сколько переплатили

В сентябре 2024 года отдел капитального строительства Авангардовского поселкового совета без использования электронной системы Prozorro заключил соглашение на приобретение 5 приборов SDG16000S в ООО "ДСО Групп" по 180 тыс. грн. Однако такую же модель можно приобрести от 134 тыс. грн до 150 тыс. грн. Поэтому отдел капстроительства переплатил до 150 тыс. грн за пять установок.

Генераторы для школ

А в сентябре коммунальное учреждение "Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений системы образования Приморского района" также без использования Prozorro приобрело у ФЛП Михаил Федоров 20 бензиновых генераторов стоимостью по 44,1 тысячи гривен каждый. Хотя эту установку в розницу можно приобрести за 42,1 тыс. грн. Еще три прибора бизнесмен продал педагогам по 38 тыс. грн. В то время как на рынке их стоимость составляет 35 тыс. грн.

Закупки прокуратуры

В конце ноября Одесская областная прокуратура закупила генераторы у ООО "Дифок" на 1,8 млн грн. Однако генератор EnerSol EPG-5500SE, рыночная стоимость которого 27,3 тыс. грн, правоохранители приобрели за 37,5. А вместе с монтажом он обойдется в 88 тысяч.

Напомним, недавно мы писали о 8,5 миллиона, их могут взыскать с одесских чиновников. А также о браконьерах, которые наловили рыбы на 2 миллиона.