Спека в Одесі не відступить: температура моря завтра

Люди на пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

У середу, 29 липня, на Одещині очікується переважно суха та тепла погода. Синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вдень повітря прогріється до 26–31° тепла. В Одесі буде трохи прохолодніше, а температура морської води сягне 19–20°.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в області

По Одещині 29 липня прогнозують мінливу хмарність та суху погоду. Опадів не очікується. Вітер буде північно-західним, зі швидкістю 7–12 м/с. Вночі температура повітря становитиме 13–18° тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть 26–31°. На автошляхах області видимість буде доброю.

Прогноз по Одесі

В Одесі також буде мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі становитиме 16–18° тепла, а вдень повітря прогріється до 26–28°. Температура морської води біля узбережжя Одеси — 19–20°.

Пожежна небезпека

За даними карти Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 29 липня рівень пожежної небезпеки в різних районах Одещини відрізнятиметься. Найвищий рівень позначений у Любашівці та Чорноморську — надзвичайна пожежна небезпека. В Одесі прогнозують низький рівень, а в частині районів області — середній або високий. Мешканцям області варто бути обережними з відкритим вогнем, адже за сухої погоди навіть невелике займання може швидко поширитися.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Приморському бульварі в Одесі тривають археологічні розкопки. Цього сезону дослідники виявили залишки давньогрецької оборонної споруди віком близько 2,5 тисячі років. Також археологи знайшли артефакти часів генуезької факторії та османського періоду.

Також Новини.LIVE писали, що у національному природному парку "Тузлівські лимани" на Одещині посеред літа зацвів мачок жовтий. Це рідкісна рослина, занесена до Червоної книги України. У природному парку вона збереглася лише на двох ділянках узбережжя Чорного моря.