Тарифи на воду в Одесі: актуальні ціни для містян у серпні

Вода тече з крану. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Марія Луценко Редактор

У серпні 2026 року жителі Одеси продовжать оплачувати послуги водопостачання та водовідведення за чинними тарифами. Вони залишаються незмінними вже кілька років, однак найближчим часом вартість може зрости. "Інфоксводоканал" уже виніс на обговорення проєкт нових розцінок, які майже втричі перевищують нинішні.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Скільки коштує вода

Для побутових споживачів тариф на централізоване водопостачання становить 14,93 грн за кубометр без ПДВ, а на водовідведення — 14,37 грн. Після нарахування податку мешканці міста сплачують 17,92 грн за воду та 17,24 грн за каналізацію. Таким чином, сукупна вартість двох послуг складає близько 35,16 грн за один кубометр.

Крім цього, споживачі щомісяця оплачують абонентське обслуговування. Якщо користуються і водопостачанням, і водовідведенням, абонплата становить 94,38 грн. За наявності лише однієї послуги вона удвічі менша — 47,19 грн.

Які тарифи діють для бізнесу

Для юридичних осіб та інших комерційних споживачів діють окремі розцінки. Вартість централізованого водопостачання становить 30,59 грн за кубометр без ПДВ, а водовідведення — 24,03 грн. З урахуванням податку загальний тариф складає приблизно 65,55 грн за кубометр.

Окремі тарифи також передбачені для підприємств, які працюють у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. Для них кубометр води коштує 13,18 грн без ПДВ, а водовідведення — 7,82 грн.

Якими можуть стати нові тарифи

"Інфоксводоканал" уже оприлюднив проєкт оновлених тарифів для населення. Якщо його затвердять, водопостачання коштуватиме 50,96 грн за кубометр, а водовідведення — 42,69 грн. У такому разі після врахування ПДВ загальна вартість послуг сягне 93,66 грн за кубометр. Наразі ж одесити сплачують майже у 2,7 раза менше — близько 35,16 грн.

У компанії пояснюють необхідність перегляду тарифів зростанням собівартості послуг. Серед основних причин називають подорожчання електроенергії, пального, реагентів, ремонтів мереж і збільшення витрат на оплату праці. За словами підприємства, чинні тарифи вже не компенсують фактичних витрат на роботу водоканалу.

Як повідомляли Новини.LIVE, у серпні 2026 року для жителів Одеси та області вартість електроенергії залишилася без змін. Чутки про можливий перегляд тарифів поки не справдилися, тому побутові споживачі й надалі сплачують за чинною ціною. Водночас частину витрат можна скоротити, якщо користуватися двозонним лічильником.

Також журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, скільки грошей у них іде на дорогу та чи влаштовує їх нинішня вартість проїзду. Більшість опитаних розповіли, що не мають фіксованих щоденних витрат. Усе залежить від маршруту, кількості поїздок і того, чи доводиться користуватися таксі. Якщо є можливість, багато хто обирає піші прогулянки, щоб заощадити.