Адреси планових відключень світла в Одесі на 19 червня: міськрада

Центр Одеси сьогодні цілий день буде без світла — адреси
Сьогодні, 19 червня, в Одеській області протягом цілої доби триватимуть стабілізаційні відключення світла. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах — тому у декого з одеситів електроенергії не буде до 19:00, однак час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла через ремонт
Центральний РЕМ:
- Велика Арнаутська — усі будинки;
- просп. Українських Героїв (просп. Олександрівський), 33, 35, 37, 39, 41;
- пров. Онілової, 13, 15, 15а, 17;
- Європейська (Катерининська) — усі будинки;
- Старорізнична, 16/18,16/корп.18, 20;
- Мала Арнаутська, 66, 68, 70, 72, 74, 76;
- Пантелеймонівська, 76;
- Рішельєвська, 64, 66, 68.
Південний РЕМ:
- Левітана, 113а, 113б, 114, 116;
- Василя Симоненка, 1, 11а.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Більше про ситуацію з електроенергією на Одещині
Ми писали, що через нестачу потужностей в електроенергії у населених пунктах Одеської області склалась критична ситуація зі світлом. Місцеві мешканці можуть бути відключені від електропостачання до 20 годин на добу.
Своєю чергою Одещина працює з міжнародними партнерами у галузі енергетики. Так, Туреччина може допомогти регіону та розмістити у портах Одеси, Южного та Ізмаїла кораблі з потужністю 250 мегаватів.
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