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Центр Одеси сьогодні цілий день буде без світла — адреси

19 червня 2024 09:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Адреси планових відключень світла в Одесі на 19 червня: міськрада
Людина запалює свічку. Фото: РБК
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 19 червня, в Одеській області протягом цілої доби триватимуть стабілізаційні відключення світла. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах — тому у декого з одеситів електроенергії не буде до 19:00, однак час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла через ремонт

Центральний РЕМ:

  • Велика Арнаутська — усі будинки;
  • просп. Українських Героїв (просп. Олександрівський), 33, 35, 37, 39, 41; 
  • пров. Онілової, 13, 15, 15а, 17; 
  • Європейська (Катерининська) — усі будинки;
  • Старорізнична, 16/18,16/корп.18, 20; 
  • Мала Арнаутська, 66, 68, 70, 72, 74, 76; 
  • Пантелеймонівська, 76;
  • Рішельєвська, 64, 66, 68.

Південний РЕМ: 

  • Левітана, 113а, 113б, 114, 116; 
  • Василя Симоненка, 1, 11а.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про ситуацію з електроенергією на Одещині

Ми писали, що через нестачу потужностей в електроенергії у населених пунктах Одеської області склалась критична ситуація зі світлом. Місцеві мешканці можуть бути відключені від електропостачання до 20 годин на добу.

Своєю чергою Одещина працює з міжнародними партнерами у галузі енергетики. Так, Туреччина може допомогти регіону та розмістити у портах Одеси, Южного та Ізмаїла кораблі з потужністю 250 мегаватів.

комунальні послуги
Одеська ОДА
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