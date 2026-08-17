Три бомби для терактів на Одещині: СБУ затримала агентку РФ

затримана жінка, яка готувала теракти на Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

На Одещині правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у підготовці теракту на замовлення російських спецслужб. Підозрювана виготовляла саморобні вибухові пристрої та збирала інформацію про автомобілі Сил оборони біля адміністративних будівель. Слідчі вважають, що йшлося про підготовку кількох підривів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України та Одеську обласну прокуратуру.

Співробітник СБУ із затриманою жінкою, яку підозрюють у підготовці терактів в Ізмаїлі. Фото: СБУ

Завербована російськими спецслужбами

СБУ повідомляє, що затриманій 27 років. За даними спецслужби, вона є мешканкою Житомирщини та потрапила в поле зору представників РФ через Telegram-канали, де шукала "легкий заробіток". Після вербування, за версією Служби безпеки України, жінка прибула до Ізмаїла, орендувала житло та отримала від куратора інструкції щодо виготовлення трьох саморобних вибухових пристроїв.

Планувала підриви в Ізмаїлі

За версією СБУ, російські спецслужби планували підривати автомобілі Сил оборони поблизу адміністративних будівель українських військових та правоохоронців. Жінка мала проводити розвідку потенційних місць для атак. Вона фотографувала та знімала на відео автомобілі Сил оборони, припарковані біля відповідних установ, після чого передавала матеріали російському куратору.

В оприлюдненому СБУ листуванні видно ймовірні вказівки куратора щодо пошуку майбутніх цілей. Жінці описували маршрут зйомки та вимагали показувати припарковані автомобілі й територію навколо них.

Скриншот листування, оприлюднений СБУ у справі про підготовку терактів в Ізмаїлі. Фото: СБУ

В іншій частині переписки співрозмовник прямо називає серед цілей військових та представників спецслужб. Із повідомлень також видно, що у разі вибору військового автомобіля підрив розглядали не лише як спосіб знищити машину, а й як можливість убити її власника.

У повідомленнях серед можливих цілей згадуються військові та представники спецслужб. Фото: СБУ

Слідчі зазначають, що отримані від неї дані російська сторона могла використовувати не лише для підготовки терактів, а й для проведення інформаційних операцій.

Металеві гайки, якими начиняли саморобний вибуховий пристрій. Фото: Одеська обласна прокуратура

За матеріалами слідства, вибухівку готували таким чином, щоб її можна було активувати дистанційно, та начиняли металевими гайками, які мали посилити уражаючу дію під час вибуху. Для цього кожен пристрій обладнували мобільним телефоном та електродетонатором.

Мобільні телефони та інші речі, вилучені під час слідчих дій. Фото: Одеська обласна прокуратура

Затримали до закладання вибухівки

Правоохоронці заявляють, що виявили підготовку до атаки завчасно. Жінку затримали, коли вона вже підготувала замаскований у сумці вибуховий пристрій та чекала від російського куратора вказівки, де його залишити. Під час обшуків у підозрюваної вилучили мобільні телефони, ще дві готові вибухівки, а також комплектуючі для виготовлення саморобних вибухових пристроїв. За версією спецслужби, на момент затримання були підготовлені всі три прилади, про виготовлення яких жінка отримала інструкції.

Яке покарання загрожує

Затриманій повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14 та ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України — готування до вчинення терористичного акту. Суд задовольнив клопотання прокуратури та відправив підозрювану під варту без права внесення застави. У разі доведення вини їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше Новини.LIVE писали, що поліція та Служба безпеки України менше ніж за добу встановили та затримали трьох підозрюваних у причетності до двох терористичних актів, що сталися в Одесі. Унаслідок вибухів автомобілів одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Перший вибух стався вранці у Пересипському районі міста, а другий прогримів ввечері у Київському районі того ж дня.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Подільському районі Одеської області, 5 липня, під час перевірки документів чоловік дістав гранату та пригрозив її застосуванням. За мить стався вибух, унаслідок якого поранення отримали двоє поліцейських і сам правопорушник.