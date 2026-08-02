Три райони Одеси залишились без світла: час відновлення

Фахівець ремонтує мережу. Фото ілюстративне: ДТЕК

Марія Луценко Редактор

Російські обстріли завдали сильної шкоди енергетичній інфраструктурі України, зокрема й Одеської області. Через це енергетики регулярно проводять ремонти та оновлюють мережі, щоб підтримувати їхню стабільну роботу. Для виконання таких завдань інколи доводиться тимчасово відключати електроенергію. Чергові планові знеструмлення відбудуться в Одесі сьогодні, 2 серпня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК.

Повідомлення про відключення світла. Фото: скриншот з ДТЕК

Відключення світла

Сьогодні, 2 серпня, частина жителів Приморського, Київського та Хаджибейського районів Одеси тимчасово залишиться без світла. За інформацією енергетиків, електропостачання буде відсутнє з 08:00 до 20:00. Причиною стали планові роботи, необхідні для безпечного ремонту та обслуговування електромереж.

Фахівці закликають жителів заздалегідь зарядити необхідні пристрої та врахувати можливі незручності під час планування дня. Після завершення запланованих робіт електропостачання обіцяють відновити у звичайному режимі.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Ціна за електроенергію

Зараз одеські побутові споживачі сплачують за світло фіксовану ціну — 4,32 грн за кВт·год. Ця ставка застосовується для переважної більшості приватних садиб та квартир. Громадяни, які мають двотарифні лічильники, суттєво заощаджують у нічний період.

з 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт·год;

з 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт·год.

Як повідомляли Новини.LIVE, у серпні жителі Одеси й надалі сплачуватимуть за природний газ за чинними тарифами. Попри складну ситуацію на енергетичному ринку та зростання витрат, вартість блакитного палива для побутових споживачів залишиться незмінною.

Також Новини.LIVE писали, що у серпні 2026 року жителі Одеси продовжать оплачувати послуги водопостачання та водовідведення за чинними тарифами. Вони залишаються незмінними вже кілька років, однак найближчим часом вартість може зрости. "Інфоксводоканал" уже виніс на обговорення проєкт нових розцінок, які майже втричі перевищують нинішні.