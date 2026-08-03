Ціни на АЗС в Одесі підскочили: вартість пального сьогодні

Ціни на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Початок серпня приніс одеським водіям чергове підняття вартості на АЗС. На стелах знову помітили рух цін, який найбільше торкнувся власників дизельних автомобілів. Водночас ситуація з наявністю окремих марок пального дещо стабілізувалася.

Новини.LIVE розповідають, у скільки зараз обійдеться заправка авто на заправках міста та що змінилося від кінця минулого тижня.

Актуальні ціни на АЗС в Одесі

Станом на 3 серпня великі мережі заправок пропонують пальне за такими розцінками:

WOG:

ДП Євро — 93.80 грн/л

ДП Mustang — 96.80 грн/л

А-95 Євро — 83.50 грн/л

95 Mustang — 85.90 грн/л

100 Mustang — 92.90 грн/л

UKRNAFTA:

92 — 77.90 грн/л

95 — 79.90 грн/л

95 Energy — 82.90 грн/л

ДП — 89.90 грн/л

ОККО:

PULLS 100 — 92.90 грн/л

PULLS 95 — 85.90 грн/л

A-95 Євро — 82.90 грн/л

PULLS ДП — 95.50 грн/л

ДП Євро — 92.50 грн/л

Порівняння з цінами у п'ятницю, 31 липня

За цими вихідними на стелах заправок відбулися помітні коригування. У мережі WOG дизельне пальне (як Євро, так і Mustang) зросло в ціні на 1 гривню за літр, тоді як ціни на бензин залишилися без змін. Мережа ОККО цього разу утримала свої цінники на рівні п'ятниці для всіх видів пального.

Позитивні новини є для клієнтів UKRNAFTA: до асортименту заправок повернувся бензин 95 Energy по 82.90 грн/л, якого не було в наявності наприкінці минулого тижня. Ціни на решту марок бензину та дизелю в цій мережі залишилися стабільними.

Середні ціни на пальне в Одеській області

Згідно з актуальними даними моніторингу станом на 3 серпня, середня вартість пального в регіоні становить:

Бензин А-95 преміум: 84.41 грн/л (піднявся на +0.29 грн)

Бензин А-95: 81.54 грн/л (зріс на +0.30 грн)

Бензин А-92: 77.90 грн/л (без змін)

Дизельне паливо: 92.18 грн/л (подорожчало на +0.74 грн)

Газ автомобільний: 42.54 грн/л (трохи здешевшав на -0.05 грн)

Ціни на пальне на АЗС згідно з даними Мінфіну

Окремий огляд цін по операторах Одещини показує такий розподіл вартісних показників:

AMIC: А-95 — 79.99 грн/л, ДП — 91.99 грн/л, Газ — 42.49 грн/л.

Parallel: А-95+ — 81.90 грн/л, А-95 — 79.90 грн/л, ДП — 89.90 грн/л, Газ — 40.90 грн/л.

SOCAR: А-95+ — 88.40 грн/л, А-95 — 85.40 грн/л, ДП — 94.90 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.

UKRNAFTA: А-95+ — 82.90 грн/л, А-95 — 79.90 грн/л, А-92 — 77.90 грн/л, ДП — 89.90 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.

UPG: А-95+ — 81.90 грн/л, А-95 — 79.90 грн/л, ДП — 90.90 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.

VST: А-95 — 80.90 грн/л, ДП — 93.90 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.

WOG: А-95+ — 85.90 грн/л, А-95 — 83.50 грн/л, ДП — 93.80 грн/л, Газ — 44.50 грн/л.

БРСМ-Нафта: А-95 — 79.99 грн/л, ДП — 90.99 грн/л, Газ — 40.99 грн/л.

Катрал: А-95+ — 83.99 грн/л, А-95 — 82.99 грн/л, ДП — 92.99 грн/л, Газ — 40.99 грн/л.

ОККО: А-95+ — 85.90 грн/л, А-95 — 82.90 грн/л, ДП — 92.50 грн/л, Газ — 43.90 грн/л.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна та Румунія планують суттєво розширити мережу пунктів пропуску на спільному кордоні. Одним із головних проєктів стане будівництво мосту, що з’єднає населені пункти Орлівка та Ісакча.

Також Новини.LIVE писали, що на трасі Одеса — Рені поблизу кордону з Румунією планують створити систему відеоспостереження та автоматизованого керування рухом транспорту. Система працюватиме разом із сервісом "єЧерга" та допомагатиме контролювати рух автомобілів у режимі реального часу.