Ціни на пальне в Одесі стрімко ростуть: вартість на АЗС

Ціни на АЗС Одеси. Фото: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Ситуація на автозаправних станціях Одеси та області суттєво змінилася, змушуючи автовласників уважніше планувати свій бюджет. Протягом липня вартість майже всіх видів пального невпинно повзла вгору, досягнувши нових висот. Найбільше здорожчання відчули керманичі дизельних авто, проте й бензин з автогазом не залишилися на попередньому рівні.

Новини.LIVЕ розповідають, де зараз найвигідніше заправити бак та які суми доводиться віддавати одеським водіям.

Актуальна вартість на АЗС Одеси

На найбільших мережевих заправках міста встановилися такі розцінки за один літр:

WOG:

А-95 Євро — 83.50 грн

95 Mustang — 85.90 грн

100 Mustang — 92.90 грн

ДП Євро — 90.80 грн

ДП Mustang — 93.80 грн

ОККО:

А-95 Євро — 82.90 грн

PULLS 95 — 85.90 грн

PULLS 100 — 92.90 грн

ДП Євро — 89.90 грн

PULLS ДП — 92.90 грн

UKRNAFTA:

А-92 — 77.90 грн

А-95 — 79.90 грн

95 Energy — 82.90 грн

ДП — 86.90 грн

Середні ціни операторів

Згідно з моніторингом Міністерства фінансів України, вартість палива серед мереж регіону розподілилася наступним чином:

БРСМ-Нафта: А-95 — 77.99 грн, ДП — 86.99 грн, Газ — 39.99 грн.

AMIC: А-95 — 79.99 грн, ДП — 87.99 грн, Газ — 40.99 грн.

Parallel: А-95+ — 81.90 грн, А-95 — 79.90 грн, ДП — 85.90 грн, Газ — 40.10 грн.

SOCAR: А-95+ — 88.40 грн, А-95 — 85.40 грн, ДП — 92.90 грн, Газ — 41.90 грн.

UKRNAFTA: А-95+ — 82.90 грн, А-95 — 79.90 грн, А-92 — 77.90 грн, ДП — 86.90 грн, Газ — 40.90 грн.

UPG: А-95+ — 81.90 грн, А-95 — 79.90 грн, ДП — 86.90 грн, Газ — 41.90 грн.

VST: А-95 — 79.90 грн, ДП — 87.90 грн, Газ — 41.40 грн.

WOG: А-95+ — 85.90 грн, А-95 — 83.50 грн, ДП — 90.80 грн, Газ — 42.90 грн.

Катрал: А-95+ — 80.99 грн, А-95 — 79.99 грн, ДП — 89.99 грн, Газ — 40.79 грн.

ОККО: А-95+ — 85.90 грн, А-95 — 82.90 грн, ДП — 89.90 грн, Газ — 42.90 грн.

Як змінилися ціни порівняно з початком місяця

Якщо порівняти середні показники на 1 липня та 28 липня 2026 року, то пальне стрімко дорожчає:

Бензин А-95+ здорожчав з 78.34 грн до 83.98 грн (+5.64 грн/л).

Бензин А-95 піднявся в ціні з 75.13 грн до 80.94 грн (+5.81 грн/л).

Бензин А-92 додав найбільше серед бензинів — з 68.90 грн зростав до 77.90 грн (+9.00 грн/л).

Дизельне пальне рекордсмен за зростанням: з 75.23 грн доскочило до 88.62 грн (+13.39 грн/л).

Скраплений газ додавав у ціні помірніше — з 39.87 грн до 41.38 грн (+1.51 грн/л).

Як повідомляли Новини.LIVE, на трасі Одеса — Рені поблизу кордону з Румунією планують створити систему відеоспостереження та автоматизованого керування рухом транспорту. Система працюватиме разом із сервісом "єЧерга" та допомагатиме контролювати рух автомобілів у режимі реального часу.

Також Новини.LIVE писали, що Україна та Румунія планують суттєво розширити мережу пунктів пропуску на спільному кордоні. Одним із головних проєктів стане будівництво мосту, що з’єднає населені пункти Орлівка та Ісакча.