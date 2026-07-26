У Криму Сили оборони уразили об’єкти російських військ

Пожежа на НПЗ після влучання. Фото ілюстративне: Генштаб

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

Сили оборони України вночі 26 липня завдали ударів по низці військових і воєнно-економічних об’єктів Росії та окупованого Криму. Підтверджено ураження об’єкта "Чорноморнафтогаз", ретранслятора управління ударними безпілотниками, а також Тюменського нафтопереробного заводу в РФ.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Генерального штабу Збройних сил України.

Пожежа після влучання. Фото: Генеральний штаб Збройних сил України

Атака на "Чорноморнафтогаз"

За даними Генштабу, однією з цілей став об’єкт "Чорноморнафтогаз" у районі Внукового в тимчасово окупованому Криму. Українські військові зафіксували ураження об’єкта.

Зазначимо, що після окупації півострова Росія захопила активи державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" та використовує їх для видобутку, зберігання і транспортування природного газу та нафтопродуктів. Також ці об’єкти залучаються для забезпечення паливно-енергетичних потреб російського угруповання військ у Криму.

Знищення ретранслятора

Крім того, українські підрозділи уразили наземний ретранслятор управління ударними БпЛА типу "Герань" та "Гербера" у районі Чорноморського в окупованому Криму. Такі ретранслятори використовуються російськими військовими для збільшення дальності та стабільності керування ударними безпілотниками, які застосовують під час атак по території України.

Удар на інші об'єкти РФ

Також Сили оборони завдали удару по автомобільному мосту в районі Виселок Донецької області. За даними Генштабу, противник використовував його для військової логістики. Окрім цього, уражено склад безпілотників російських військ у районі Червонопопівки та місце зосередження живої сили противника у Пурдівці Луганської області.

Ураження Тюменського НПЗ

Окремо у Генштабі повідомили про уточнені результати попередніх ударів. Зокрема, підтверджено ураження Тюменського нафтопереробного заводу у Тюменській області Росії 25 липня. Підприємство є одним із ключових об’єктів нафтопереробної галузі Західного Сибіру. Його потужність становить близько 7 мільйонів тонн нафти на рік.

Завод виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційне пальне, мазут та інші нафтопродукти, які можуть використовуватися для забезпечення потреб російського військово-промислового комплексу та армії.

Раніше Новини.LIVE писали, що Служба безпеки України атакувала танкер російського "тіньового флоту" в акваторії Чорного моря та одночасно завдала ударів по трьох нафтобазах у Ставропольському краї РФ. На судні й об'єктах паливної інфраструктури зафіксовано ураження та масштабні пожежі.

Також Новини.LIVE повідомляли, що біля Криму Сили оборони знищили ще один російський корабель. Серед уражених цілей також були системи ППО, залізнична інфраструктура та паливні запаси.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 1 липня СБУ вдарила по ангарах із винищувачами на аеродромі в Криму. Після атаки на одному з об'єктів спалахнула пожежа.