СБУ атакувала танкер тіньового флоту Росії у Чорному морі

Атака на танкер РФ у Чорному морі. Фото: кадр з відео

Служба безпеки України атакувала танкер російського "тіньового флоту" в акваторії Чорного моря та одночасно завдала ударів по трьох нафтобазах у Ставропольському краї РФ. На судні й об'єктах паливної інфраструктури зафіксовано ураження та масштабні пожежі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

Морський дрон поцілив у танкер

За даними СБУ, ціллю спецоперації став танкер Avero, який використовувався для транспортування російської сирої нафти в обхід міжнародних санкцій, запроваджених країнами G7 та Європейського Союзу. За даними служби, судно перевозило нафту, зокрема, до Китаю та Індії. По танкеру, який перебуває під українськими санкціями, відпрацював морський дрон СБУ "Мамай".

У спецслужбі зазначили, що це вже четвертий танкер "тіньового флоту" РФ, уражений протягом останніх десяти днів. Усі вони належать до класу Suezmax і використовуються для перевезення значних обсягів нафти та нафтопродуктів.

Раніше, 8 липня, морський дрон Sea Baby уразив у Чорному морі біля тимчасово окупованої Ялти танкер Blue, який перевозив російську нафту в обхід санкцій. 16 липня СБУ спільно з Військово-морськими силами України атакувала ще два танкери — Louise 1 та Banda, що також входили до складу "тіньового флоту" РФ і використовувалися для експорту російської нафти.

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Безпілотники атакували нафтобази

Окрім операції в Чорному морі, безпілотники СБУ завдали ударів по трьох нафтобазах у Ставропольському краї РФ, розташованих приблизно за 600 кілометрів від державного кордону України. Унаслідок атаки на всіх трьох об'єктах виникли масштабні пожежі. Зафіксовано вибухи та займання резервуарів із паливно-мастильними матеріалами.

Новини.LIVE писали, що біля Криму Сили оборони знищили ще один російський корабель. Серед уражених цілей також були системи ППО, залізнична інфраструктура та паливні запаси.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 1 липня СБУ вдарила по ангарах із винищувачами на аеродромі в Криму. Після атаки на одному з об'єктів спалахнула пожежа.