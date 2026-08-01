У Криму уразили склади дронів окупантів: успішний удар ЗСУ

Пожежа в Криму після атаки. Фото ілюстративне: Кримський вітер

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Українські захисники продовжують системно уражати цілі окупантів на території тимчасово окупованого Криму. Під ударом опиняються військові об’єкти та логістика. У ніч на 1 серпня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих локацій російських окупантів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Повідомлення про атаку на Крим. Фото: скриншот із Facebook

Склад морських дронів

Однією з цілей став склад морських безекіпажних катерів у районі Чорноморського в окупованому Криму. За даними Сил оборони, цей об’єкт використовували для зберігання, підготовки та технічного обслуговування морських безекіпажних катерів. Російські військові застосовують такі апарати для бойових і спеціальних завдань у Чорному морі.

Уражені мости

Також українські військові уразили залізничний міст "Сиваш" у районі Чонгара. Він з’єднує окуповані території Херсонської області з Кримом. Ще один залізничний міст уразили в районі Владиславівки в Криму. Обидва об’єкти важливі для російської військової логістики. Через них окупанти можуть перекидати особовий склад, техніку, озброєння, боєприпаси та інші вантажі.

Інші цілі

Окремо повідомляється про ураження підрозділу радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Крім того, українські військові уразили ремонтно-відновлювальну базу в районі Первомайського в Криму. Під удар також потрапили склад матеріально-технічних засобів у районі Подового Херсонської області та склад безпілотників у районі Токмака Запорізької області.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Проблеми флоту

Зазначимо, речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук розповів Новини.LIVE, що Чорноморський флот РФ фактично втратив можливість вільно діяти в західній частині Чорного моря. Більшість російських кораблів ховається в Новоросійську, а головним завданням для них зараз є виживання. За словами Плетенчука, Росія продовжує утримувати флот у Чорному морі переважно з політичних причин, оскільки не хоче визнавати втрату своїх позицій.

Водночас Росія продовжує витрачати значні ресурси на ремонт і будівництво кораблів в окупованому Криму. Українські Сили оборони регулярно завдають ударів по військових об’єктах, пов’язаних із флотом, а кораблі після атак іноді змушені повертатися до гавані на буксирах. Плетенчук наголосив, що під час стоянки або ремонту кораблі стають нерухомими цілями, чим українські військові користуються.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна вже проводить першу фазу операції з деокупації Криму. Йдеться про удари по транспортній та паливно-енергетичній інфраструктурі півострова й шляхах, якими Росія постачає туди ресурси. Таким чином російське угруповання намагаються ізолювати від постачання. Це може створити умови для подальшого звільнення Криму.

Також Новини.LIVE писали, що Росія може зіткнутися з дедалі більшими проблемами з постачанням пального та інших ресурсів до окупованого Криму. Українські удари вже суттєво ускладнили морську та залізничну логістику, а пошкоджений Кримський міст залишається ризикованим маршрутом. Скорочення поставок поступово впливатиме і на можливості російських військ на півдні.