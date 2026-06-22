У Криму зростає паливна криза: курортний сезон під загрозою

Пожежа на нафтовому терміналі в Криму. Фото ілюстративне: Кримський вітер

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Українські удари по військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму дедалі сильніше впливають на ситуацію на півострові. Уже з'явилися проблеми із забезпеченням пальним, а туристичний сезон опинився під загрозою зриву. Окупаційна влада не має швидкого рішення для подолання цих труднощів.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

Паливна криза

Після заяв окупаційної влади про обмеження продажу пального на автозаправних станціях у Криму постало питання, звідки братимуться нові запаси. На думку Віктора Ягуна, реальних можливостей швидко відновити забезпечення паливом наразі немає.

"Немає таких можливостей. Говорять про можливий захід якогось судна, яке може частково забезпечити функціонування всього Севастополя. Ніхто не розуміє, наскільки цього вистачить", — зазначив Ягун.

Експерт додав, що окупаційна адміністрація намагається виграти час і не говорить мешканцям про реальний стан справ.

Провал сезону

Окремою проблемою для окупаційної влади може стати туристичний сезон. Через безпекову ситуацію та інші труднощі потік відпочивальників залишається значно нижчим від очікувань.

"Для них найбільша проблема – це повний провал курортного сезону. Тому що хочуть вони чи не хочуть, але частково місцевий бюджет поповнюється саме з цих речей", — зауважив генерал-майор.

За словами Ягуна, російська влада останніми роками активно збільшувала надходження від туристичної галузі, тому скорочення потоку туристів може боляче вдарити по місцевих фінансах.

Тягар для РФ

На думку генерал-майора запасу СБУ, Крим поступово перетворюється на дедалі більший фінансовий тягар для Росії. У нинішніх умовах утримання окупованого півострова потребує значних ресурсів.

"Я думаю, що це свідчить про те, що Крим просто з дотаційного регіону приходить в регіон, який просто непідйомний для бюджету РФ ще в таких умовах, які зараз є", — додав він.

Експерт вважає, що економічні та логістичні труднощі на півострові лише посилюватимуться.

Прогноз на літо

Оцінюючи найближчі місяці, Ягун назвав майбутнє літо складним для жителів окупованого Криму. Він переконаний, що нинішні події є одним із етапів, які наближають деокупацію української території.

"Це буде дуже серйозне випробування. І це якраз один з тих етапів, який говорить про те, що Крим був, є і залишиться українським", — підсумував Віктор Ягун.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські захисники планомірно відрізають окупований півострів від російського постачання. Через успішні удари по мостах та залізниці загарбники опинилися на межі повної логістичної блокади. Ситуація з безпекою змушує цивільних росіян масово тікати, а військові невдовзі втратять можливість запускати ракети.

Також Новини.LIVE писали, що окупаційна влада продовжує зміцнювати оборону Криму та готуватися до можливих загроз з боку України. Водночас удари по логістиці, військових об'єктах і транспортних маршрутах поступово ускладнюють забезпечення російського угруповання на півострові. Попри це, говорити про масштабні операції зі звільнення Криму поки зарано.