Арештований готель в Одесі можуть використати для розміщення ВПО

Готельний комплекс "Одеса". Фото: ok-odessa.com

В Одесі вперше в Україні хочуть використати арештований готель для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Пілотним об'єктом може стати готельний комплекс "ОК Одеса", який перебуває в управлінні АРМА. Якщо проєкт реалізують, він зможе прийняти до 700 переселенців.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на виїзне засідання міжфракційного депутатського об'єднання "Захист прав ВПО та інших постраждалих від російської агресії".

Перший пілотний проєкт в Україні

У готелі налічується 175 номерів, де зможуть тимчасово проживати до 700 внутрішньо переміщених осіб. В АРМА також зазначають, що надалі аналогічний механізм можуть застосувати й до інших арештованих об'єктів. За попередніми оцінками, це дозволить забезпечити житлом понад 4 тисячі людей.

Окрім цього, учасники засідання обговорили розширення соціальної підтримки переселенців, створення безбар'єрного середовища для ветеранів та інші гуманітарні ініціативи.

Чим відомий цей готель

Готельний комплекс "ОК Одеса" розташований за адресою: вулиця Генуезька, 5, у курортному районі Аркадія. Це один із найбільших бізнес-готелів міста, який після повної реконструкції у 2012 році став популярним майданчиком для проведення конференцій, форумів, виставок і концертів.

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Комплекс має 175 номерів, банкет-хол із сімома залами, концертний зал майже на 1000 відвідувачів, ресторан, укриття та власний паркінг. Саме завдяки великому номерному фонду його й розглядають як один із найбільш придатних об'єктів для тимчасового розміщення переселенців.

Чому готель опинився під арештом

Після початку повномасштабної війни готель передали в управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) за рішенням суду в межах кримінального провадження. За даними агентства, комплекс входить до переліку одеських готелів, арештованих через розслідування щодо їхніх фактичних власників, які можуть бути пов'язані з РФ.

Зараз АРМА готує об'єкт до передачі в управління на відкритому конкурсі. Водночас агентство пропонує закріпити за майбутнім управителем обов'язок резервувати частину номерного фонду для проживання внутрішньо переміщених осіб. Якщо це рішення реалізують, "ОК Одеса" стане першим в Україні арештованим активом, який використовуватимуть не лише для отримання доходу державою, а й для забезпечення житлом людей, які були змушені залишити свої домівки через війну.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Одеській області планують створити агромістечко для переселенців із Донеччини. Ідея передбачає не лише будівництво житла, а й створення умов для роботи та повноцінного життя. На території хочуть розмістити соціальні, виробничі та логістичні об’єкти. Проєкт має допомогти людям адаптуватися на новому місці та водночас підтримати розвиток місцевого аграрного сектору.

Також Новини.LIVE повідомляли, що з метою забезпечення доступу до повної інформації щодо різних видів безплатної допомоги в Одесі було створено Довідник для внутрішньо переміщених осіб. Цей довідник містить QR-код, який дозволяє швидко отримати необхідну інформацію. Реклама Довідника для ВПО та його QR-коду розміщена на рекламних площах міста.