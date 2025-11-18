Відео
Україна
В Одесі буде більше паркомісць для людей з інвалідністю

В Одесі буде більше паркомісць для людей з інвалідністю

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 09:58
Оновлено: 10:28
Паркомісця для людей з інвалідністю в Одесі — роботи тривають
Парковка в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі триває масштабне облаштування спеціальних паркомісць для людей з інвалідністю. Місто поступово впорядковує локації біля лікарень та інших важливих закладів, адже порушення правил паркування залишаються поширеною проблемою. Крім того, готуються нові схеми, встановлюють знаки та планують залучати громадські організації. Роботи обіцяють завершити до кінця року.

Про це стало відомо під час комісії з питань транспорту та дорожнього господарства.

Що планують

На засіданні комісії з питань транспорту та дорожнього господарства підняли питання про паркування для осіб з інвалідністю. Представники КУ "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ" повідомили, що вже визначено 22 локації біля лікарень, де проводяться роботи. Частину з них уже облаштовано — 22 місця готові, ще чотири локації наразі доробляють. Загалом на цих ділянках передбачено 65 спеціальних паркомісць.

"Ми робимо все так, щоб ніхто не міг сказати, що він не зрозумів, що це місце для людини з інвалідністю", — зазначив керівник установи Петро Стоянов.

Йдеться про чітку розмітку, нові дорожні знаки та схеми для кожної локації. Під час обговорення підняли й проблему неправильного паркування на спецмісцях. Люди з інвалідністю скаржаться, що водії зайняли їхні місця, а штрафи не зупиняють порушників. Саме тому місто працює з поліцією над посиленням контролю. Також створюють мапу всіх спеціальних паркомісць, щоб патрульні могли швидше реагувати. Після завершення робіт біля медзакладів потрібно переходити до нових об’єктів — ЦНАПів, соцзахисту та інших установ. До кінця року планують завершити всі роботи біля лікарень і визначити нові точки для наступного етапу облаштування.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштуватиме паркування в Одесі у грудні. Також ми писали про те, скільки одесити платитимуть за проїзд у громадському транспорту у настопному місяці.

Одеса парковка Одеська область Новини Одеси особа з інвалідністю
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
