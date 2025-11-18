Паркоместа для людей с инвалидностью в Одессе - работы продолжаются

Парковка в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе продолжается масштабное обустройство специальных паркомест для людей с инвалидностью. Город постепенно упорядочивает локации возле больниц и других важных учреждений, ведь нарушение правил парковки остаются распространенной проблемой. Кроме того, готовятся новые схемы, устанавливают знаки и планируют привлекать общественные организации. Работы обещают завершить до конца года.

Об этом стало известно во время комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства.

Что планируют

На заседании комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства подняли вопрос о парковке для лиц с инвалидностью. Представители КУ "Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение" сообщили, что уже определены 22 локации возле больниц, где проводятся работы. Часть из них уже обустроена — 22 места готовы, еще четыре локации пока дорабатывают. Всего на этих участках предусмотрено 65 специальных паркомест.

"Мы делаем все так, чтобы никто не мог сказать, что он не понял, что это место для человека с инвалидностью", — отметил руководитель учреждения Петр Стоянов.

Речь идет о четкой разметке, новых дорожных знаках и схемах для каждой локации. При обсуждении подняли и проблему неправильной парковки на спецместах. Люди с инвалидностью жалуются, что водители заняли их места, а штрафы не останавливают нарушителей. Именно поэтому город работает с полицией над усилением контроля. Также создают карту всех специальных паркомест, чтобы патрульные могли быстрее реагировать. После завершения работ возле медучреждений нужно переходить к новым объектам — ЦНАПам, соцзащите и другим учреждениям. До конца года планируют завершить все работы возле больниц и определить новые точки для следующего этапа обустройства.

