В Одесі через ремонти змінився рух трамваїв і транспорту

Трамвай у центрі Одеси. Фото: КП "Одесміськелектротранс"

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

В Одесі найближчими днями водіям і пасажирам громадського транспорту варто врахувати тимчасові зміни в русі. Через ремонт трамвайних колій, дорожні роботи та відновлення будівлі, пошкодженої внаслідок російських обстрілів, на кількох вулицях діятимуть обмеження.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

Як зміниться рух трамваїв

У суботу 25 та неділю 26 липня через ремонт трамвайних колій на перехресті вулиць Старопортофранківської та Тараса Кузьміна тимчасово змінять маршрути два трамваї:

№15 курсуватиме за маршрутом Олексіївська площа — Слобідський ринок через Херсонський сквер;

№28 їздитиме за маршрутом Парк Шевченка — площа Тираспольська.

Водіям теж рекомендують заздалегідь планувати маршрут і враховувати можливі об'їзди.

Ремонтуют доріг та тротуарів

У Хаджибейському районі триває поточний ремонт на вулиці Скісній — на ділянці від вулиці Розкидайлівської до вулиці Тараса Кузьміна.

Наразі дорожники вже завершили асфальтування тротуару з одного боку вулиці та розпочали роботи з іншого. Вони триватимуть 26 та 27 липня.

Загалом планується оновити:

800 квадратних метрів проїжджої частини;

2 000 квадратних метрів тротуарів.

Планують демонтувати старе покриття, облаштовувати нову основу та укладати новий асфальт. У міськраді закликають водіїв і пішоходів бути уважними поблизу місць проведення робіт, дотримуватися вимог дорожніх знаків та враховувати тимчасові обмеження руху.

Перекриття руху на Преображенській

У понеділок, 27 липня, протягом дня буде тимчасово заборонено рух транспорту по вулиці Преображенській — на ділянці від будинку №2 до будинку №4. Обмеження пов'язані з роботами з усунення пошкоджень будівлі, яка постраждала внаслідок збройної агресії Росії.

Раніше Новини.LIVE писали, що вартість проїзду у громадському транспорті Одеси залишається такою самою, як і після останнього перегляду тарифів. Станом на серпень мешканці міста користуються громадським транспортом за такими цінами:

трамвай — 15 гривень;

тролейбус — 15 гривень;

соціальні автобуси на окремих маршрутах — безкоштовно;

маршрутки — 25 гривень.

Також Новини.LIVE повідомляли, що базова вартість паркування на муніципальних майданчиках Одеси становить 30 гривень за годину. Цей тариф діє з початку 2025 року та у серпні залишається без змін. Оплачувати паркування потрібно щодня з 09:00 до 18:00. Окремі тарифи встановлені для паркувальних майданчиків у прибережній зоні. На парковках біля моря година стоянки коштує 60 гривень.