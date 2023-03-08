Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі дуже потрібні донори крові arrow

В Одесі дуже потрібні донори крові

8 березня 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Один донор крові рятує двох-трьох пацієнтів
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На завтра, 9 березня, в Одесі велика потреба в донорській крові груп 1(+) та 1(-). Всі охочі допомогти мають зареєструватись через спеціальну форму. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Допомогти можна завтра на Слобідці з 09:00 до 12:00, там прийматимуть людей з 1(+) групою крові. Або ж на Пироговській о 09:00 — групи 1(+) і 1(-). Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Для координації донорів крові в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії рф створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові. 

Хто може бути донором?

Донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, визначених МОЗ України.

Як підготуватися до здачі крові

За 72 години до донації — утримайтеся від прийому аспірину, анальгіну та інших знеболюючих, гормональних ліків.  За 48 годин до донації — виключити алкоголь.

Що не можна їсти перед донацією:

  •  жирне м'ясо, сало, шинка, ковбаси, копченості, гостра та смажена їжа
  • молочні продукти, зокрема йогурти, сир, сметана, масло
  • банани, цитрусові, фініки, авокадо, буряк
  • яйця
  • чіпси, сухарики, насіння, снеки, кетчуп, майонез
  • солодкі магазинні газировки та енергетики
  • шоколад, халва, горіхи 

Якщо курите — не можна палити 2 години перед донацією та 1-2 години після — щоб не нашкодити ні собі, ні тому, хто отримає вашу кров.

Вранці перед здачею крові обов'язково поснідайте, але без жирної та молочної їжі. Краще з'їсти кашу (вівсянка, рис, гречка) або макарони, зварені на воді, варену або печену картоплю, сухарик або дієтичне печиво без начинки, солодкий чай.

Нагадаємо, до міської акції "Здай кров — врятуй життя" долучився Департамент муніципальної безпеки. Слід розуміти, що один донор крові рятує двох-трьох пацієнтів.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

16:45 Рятує не тільки аптечка: що обов'язково має бути в "тривожній валізці" водія

Ексклюзив

16:44Ліхтарики, що працюють від солоної води, теплі речі та їжа: гуманітарна допомога від японців

16:44 ООН пропонує свої послуги як посередник для демілітаризації Запорізької АЕС

Новина з фото

16:41 Брат загиблого військового "Да Вінчі" розповів, де та коли відбудеться прощання

16:40 У МЗС України висловили солідарність з грузинським народом на тлі протестів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:30 Єврокомісія виділила Україні 180 млн євро на закупівлю сонячних панелей, — Шмигаль

Новина з фото

16:30 Зігріють бійців в Бахмуті: в Одесі виготовили понад 300 окопних свічок

16:27Столтенберг заявив, що рф може захопити Бахмут найближчими днями

Новина з фото

16:25 У Маріуполі окупанти знесли будинок, у якому залишалося понад 100 тіл загиблих

16:16 Стало відомо, чи поїде хворий Данилко в тур у США

Новина з відео

15:53 Зеленський зустрівся з генсеком ООН: деталі

Новина з відео

15:30 В Одесі відкривають транзитний рух транспорту по вулиці Пироговська

Новина з відео

13:50 Додав "перчинки" до власного весілля: на Одещини чоловік влаштував стрілянину

Новина з відео

13:48 Учасниці від Австрії на "Євробаченні-2023" презентували кумедний кліп

Новина з відео

13:20Блогерка з Одеси потрапила в мовний скандал: подробиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:50 Шахрайство з нерухомістю: в Одесі поліцейські затримали зловмисників

Новина з відео

12:38Рік поваги та вдячності: Зеленський привітав жінок з 8 березня

Ексклюзив

12:20Скандальний законопроєкт спровокував масштабні протести у Грузії: чи пахне там росією

Новина з відео

11:40 "Нам під силу все": Джамала переспівала "гімн" жінок Майлі Сайрус

Новина з відео

11:31 Росіяни намагаються повторно захопити деокуповані села Луганщини, — Гайдай

Ексклюзив

12:20Скандальний законопроєкт спровокував масштабні протести у Грузії: чи пахне там росією

08:15Бахмут — пастка для російської армії

Ексклюзив

07:40Ілюзії про війну: бойовий медик розповів про порятунок 300-их

06:23Українці за час війни витратили за кордоном шалену суму грошей: дані НБУ

Ексклюзив

06:10Як подолати корупцію під час повоєнної відбудови України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

21:32 Два ірландці, два американці та британець: хто претендує на "Оскар" за найкращу чоловічу роль

Ексклюзив

20:00Море закрите — мінна небезпека: чому одеситів тягне до моря

Новина з відео

19:45Топові пародії Юрія Великого з "Кварталу 95" за рік повномасштабної війни

Ексклюзив

19:05Експерт припустив, по яких цілях росія може завдати нового ракетного удару

Ексклюзив

18:05Відпочинок у Єгипті: чи варто їхати, як дістатися, скільки коштує

Актуальне по темі

None 8 Березень 16:41

Рятує не тільки аптечка: що обов'язково має бути в "тривожній валізці" водія

None 8 Березень 16:44

Ліхтарики, що працюють від солоної води, теплі речі та їжа: гуманітарна допомога від японців

None 8 Березень 16:41

ООН пропонує свої послуги як посередник для демілітаризації Запорізької АЕС

None 8 Березень 16:42

Брат загиблого військового "Да Вінчі" розповів, де та коли відбудеться прощання

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB