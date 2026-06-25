В Одесі на вулиці Водопровідній встановили новий дорожній знак

Місце, де встановили новий дорожній знак. Фото: скриншот із Google Maps

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

В Одесі на одній із ключових транспортних артерій встановили новий дорожній знак, який суттєво змінив правила руху для водіїв. Зміни стосуються ділянки біля "Чумки" на вулиці Водопровідній. Тепер автомобілістам варто уважніше дивитися на знаки, адже звичний та зручний для багатьох маневр відтепер опинився під забороною.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на соцмережі.

Новий знак. Фото: скриншот з відео

Новий знак

Як повідомляють одеські водії, з першої (правої) смуги на Водопровідній тепер заборонено повертати у бік Високого провулка. Новий встановлений знак дозволяє рух із цієї смуги виключно прямо. Раніше чимало автомобілістів практикували на цій ділянці поворот ліворуч, перетинаючи інші смуги, або здійснювали складні маневри, що гальмувало загальний потік транспорту. Відтепер такий рух вважається грубим порушенням правил дорожнього руху.

Який знак встановили

На ділянці з’явився дорожній знак 5.16 "Напрямки руху по смугах" (або відповідний знак напрямку руху по конкретній смузі), який чітко регламентує траєкторію проїзду перехрестя. Поворот праворуч чи ліворуч зі смуги, де дозволено рух тільки прямо, є невиконанням вимог дорожніх знаків.

Який штраф

Зазначимо, згідно з ч. 1 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за ігнорування вимог дорожніх знаків або розмітки водіям загрожує штраф у розмірі 340 гривень. Крім того, якщо такий маневр призведе до створення аварійної ситуації, сума стягнення зросте в рази, а водія можуть позбавити прав на строк від 6 місяців до одного року.

Порада водіям

Автомобільні експерти та досвідчені керманичі зазначають, що перші кілька тижнів після зміни організації дорожнього руху є найнебезпечнішими. Головна причина — так звана "пастка звички" (або рух на автопілоті). Коли людина роками їздить одним і тим самим маршрутом щодня, вона перестає фокусуватися на знаках і виконує маневри автоматично. Саме в цей період на оновлених ділянках різко зростає кількість ДТП, оскільки один водій вже їде за новими правилами, а інший — "як учора".

Одеситів та гостей міста закликають бути максимально концентрованими під час проїзду вулиці Водопровідної в районі "Чумки", завчасно знижувати швидкість та не орієнтуватися на поведінку автівок попереду, які теж можуть порушувати правила через неуважність. Слідкуйте за оновленою графікою дорожніх знаків, аби уникнути фінансових втрат та, що набагато важливіше, небезпечних аварійних ситуацій.

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