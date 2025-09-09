Відео
Головна Одеса В Одесі не працюватиме один із бюветів — де саме

В Одесі не працюватиме один із бюветів — де саме

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 10:56
В Одесі 9 вересня не працюватиме бювет на вулиці Геранева
Пляшки з водою біля бювету. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 9 вересня, бюветний комплекс на вулиці Геранева в Одесі працювати не буде. Там проводитимуться ремонті роботи.

Про це повідомили у пресслужбі житлово-комунальних служб.

Читайте також:

Коли відновить роботу

Відновити роботу бювету планують до вечора сьогоднішнього дня. Одесити знову зможуть користуватися комплексом лише після завершення необхідних заходів. 

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі 

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі запрацював бюветний комплекс, який розташовується по вулиці Іцхака Рабіна. Також ми повідомляли, що Газмережі пропонують важливу послугу українцям.

 

Одеса Одеська область вода Новини Одеси відключення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
