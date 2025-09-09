Видео
В Одессе не будет работать один из бюветов — где именно

В Одессе не будет работать один из бюветов — где именно

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 10:56
В Одессе 9 сентября не будет работать бювет на улице Геранева
Бутылки с водой возле бювета. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 9 сентября, бюветный комплекс на улице Геранева в Одессе работать не будет. Там будут проводиться ремонтные работы.

Об этом сообщили в пресс-службе жилищно-коммунальных служб.

Читайте также:

Когда возобновит работу

Возобновить работу бювета планируют к вечеру сегодняшнего дня. Одесситы снова смогут пользоваться комплексом только после завершения необходимых мероприятий.

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы писали, что в Одессе заработал бюветный комплекс, который располагается по улице Ицхака Рабина. Также мы сообщали, что Газсети предлагают важную услугу украинцам.

 

 

 

 

 

 

