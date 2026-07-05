В Одесі подешевшала свинина на ринках: ціни на Привозі

М'яний ряд на ринку Привоз. Фото: Новини.LIVЕ

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

На м'ясних рядах одеського Привозу цього літа не поспішають переписувати цінники. Продавці кажуть, що останнім часом закупівельна вартість свинини навіть знизилася, тому різкого подорожчання поки не очікують. Водночас покупців стало менше, адже багато одеситів у спеку віддають перевагу овочам, фруктам і відпочинку біля моря.

Журналісти Новини.LIVE відвідали одеський ринок Привоз і дізналися актуальні ціни на м'ясо.

Вартість м'яса на Привозі

Продавчиня Тетяна розповідає, що сьогодні люди купують обережніше, ніж зазвичай. За її словами, причина не лише у спекотній погоді. Вона каже, що зараз багато людей обирають сезонні овочі та ягоди, а ще частина містян проводить вихідні на морі. Через це попит на м'ясо трохи впав, а разом із ним знизилася й закупівельна ціна.

"Закупівельна ціна дуже впала. Якби нам її не знизили, ми б просто не змогли продавати м'ясо. Людей зараз менше. Хтось на морі, хтось купує черешню чи полуницю. Це такий сезон", — повідомила жінка.

Продавчиня Тетяна. Фото: Новини.LIVЕ

Продавчиня каже, що зараз покупці найчастіше обирають доступніші частини свинини. Водночас ті, хто планує шашлик або запікання, як і раніше, купують шийку чи биток.

"Лопатка дуже гарна — і на шашлик, і запекти, і тушкувати. Пашина теж хороша, можна зробити рулет або нафарширувати. Усе свіже, домашнє. Кожен вибирає під свій гаманець", — додає Тетяна.

М'ясо на прилавку ринку. Фото: Новини.LIVЕ

Ціни на м'ясо на Привозі

Шийка — 280 грн/кг.

Биток — 220–250 грн/кг.

Ребра (грудинка на кістці) — 250 грн/кг.

Кострець — 220 грн/кг.

Задня частина — 200 грн/кг.

Лопатка — 180 грн/кг.

Пашина — 160 грн/кг.

Печінка — 180–200 грн/кг.

Кістки для бульйону — 70 грн/кг.

Нутряний жир (смалець) — 20-25 грн за штуку.

Лейка (частина свинини) — 270-280 грн/кг.

Свинна вирізка на Привозі. Фото: Новини.LIVЕ

Ціни на рибу та делікатеси на Привозі

Морський бичок — 700 грн/кг.

Лиманський бичок — 450 грн/кг.

Таврійка (чорноморська) — 600 грн/кг.

Короп — 200 грн/кг.

Малосольна форель (ціла) — 550-600 грн/кг.

Лящ — 800 грн/кг.

Ікра кети — 800 грн за 100 г.

Ікра горбуші — 750 грн за 100 г.

Червона ікра — 900 грн за 100 г.

Ціни на фрукти на Привозі

Також Новини.LIVE повідомляли, що на одеському Привозі значно побільшало й сезонних фруктів та ягід. На прилавках уже переважає продукція українського врожаю, а ціни на окремі позиції поступово знижуються.

Черешня — 60-100 грн/кг

Персики домашні — 80 грн/кг

Інжирний персик — 150 грн/кг

Нектарини — 130 грн/кг

Абрикоси — 100 грн/кг

Полуниця — 150 грн/кг

Малина — 200 грн/кг

Чорна смородина — 160-200 грн/кг

Червона смородина — 120 грн/кг

Аґрус — 120 грн/кг

Виноград — 200 грн/кг

Лимони — 200 грн/кг

Раніше Новини.LIVE писали, що на ринку "Черемушки" в Одесі триває сезон молодих овочів. На прилавках багато місцевої продукції, а покупці активно беруть інгредієнти для літніх салатів і домашніх страв. Водночас деякі овочі останніми днями додали в ціні. Продавці пояснюють це зміною сезонів збору врожаю та коливаннями обсягів постачання.