Вартість проїзду в Одесі у липні: скоро подорожчають маршрутки

Тролейбус в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

У липні 2026 року вартість проїзду в Одесі залишається без змін. Водночас на частині приміських та міжміських маршрутів Одеської області пасажири вже платять більше. Перевізники пояснюють підвищення зростанням витрат на пальне, ремонт транспорту та запчастини. Також у місті тривають обговорення щодо перегляду тарифів на маршрутки.

Про це інформують Новини.LIVE.

Скільки коштує проїзд в Одесі

Наразі в громадському транспорті Одеси діють такі тарифи:

трамвай і тролейбус — 15 гривень;

більшість міських маршруток — 20 гривень;

соціальні автобуси на окремих маршрутах — безкоштовні.

Маршрутки можуть подорожчати

Питання підвищення тарифу знову повернулося до порядку денного. Профільна депутатська комісія Одеської міської ради підтримала вартість проїзду на рівні 25 гривень. Тепер це рішення можуть винести на розгляд депутатів або затвердити окремим розпорядженням.

За даними міської влади, перевізники наполягали на значно вищому тарифі, вважаючи економічно обґрунтованою ціну від 32 до 45 гривень за поїздку. Водночас у мерії наголошують, що можливе підвищення має супроводжуватися оновленням автобусів і появою більшої кількості транспорту, пристосованого для людей з інвалідністю.

Під час обговорення також звернули увагу на те, що частина перевізників досі не виконала попередніх зобов'язань щодо оновлення рухомого складу. Саме тому депутати наполягають, щоб зміна тарифу супроводжувалася реальним покращенням якості перевезень.

Де вже зросли ціни на Одещині

З 10 квітня в Одеській області підвищили тарифи на внутрішньообласні пасажирські перевезення. У середньому вартість проїзду збільшилася на 30%. Нові розцінки, зокрема, запровадили в Ізмаїльському районі. Подорожчав і проїзд на маршрутах між Чорноморськом та Одесою. На маршруті №25 вартість квитка зросла з 50 до 65 гривень, а на маршруті №20 Чорноморськ — Великодолинське тепер потрібно сплатити 30 гривень.

На півдні області підвищення виявилося ще більш відчутним. Поїздка за маршрутом Рені — Одеса подорожчала з 600 до 780 гривень, Рені — Ізмаїл — зі 150 до 200 гривень, а Білгород-Дністровський — Одеса — зі 160 до 200 гривень. Через зростання витрат перевізники не виключають подальшого перегляду тарифів і на інших напрямках.

Як повідомляли Новини.LIVE, у липні жителі Одеси й надалі платитимуть за воду за чинними тарифами, які не переглядалися з 2022 року. Вартість послуг для населення поки залишається незмінною. Водночас "Інфоксводоканал" уже оприлюднив проєкт нових тарифів, які можуть суттєво зрости в майбутньому.

Також Новини.LIVE писали, що у липні поточного року жителі Одеси отримають платіжки за вивезення твердих побутових відходів із різними сумами. Фінальна вартість традиційно залежатиме від району проживання та конкретної компанії-надавача послуг. Для більшості містян щомісячний тариф уже перетнув позначку у 30 гривень з однієї особи.