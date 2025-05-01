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Відключення світла в Одесі — графіки на завтра

1 травня 2025 20:51
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Графіки відключень світла на завтра в Одесі від ДТЕК та Укренерго
Одеса вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Ситуація в енергосистемі України досі залишається нестабільною та може змінюватись. Проте завтра, 2 травня, в Одесі вводити обмеження подачі світла поки не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Споживання електроенергії знижується

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 1 травня, станом на 9:30, його рівень був на 1,7% меншим, ніж в цей час попереднього дня — у середу. 

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на проїзд у цьому місяці. А також про ставлення одеситів до 1 травня.

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