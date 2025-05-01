Свято 1 травня в Одесі сьогодні — як ставляться українці

Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Попри те, що Україна вже багато років рухається шляхом декомунізації, деякі дати й традиції залишаються у пам’яті поколінь. Однією з них є перше травня — День праці, який у радянські часи мав особливу вагу. Нині ж для когось це звичайний день, а для когось — теплий спогад або просто початок сезону пікніків.

Журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися в одеситів, як вони сприймають цю дату сьогодні. Це досі свято весни чи вже архаїзм, що втратив актуальність?

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Світлі асоціації

Дехто з опитаних зберіг позитивне ставлення до цього дня, попри його радянське коріння. Для них перше травня асоціюється насамперед із весною, теплом і приємним відпочинком. Це день, коли можна видихнути після довгої зими й налаштуватися на літо.

"Все ж таки свято, тому що завжди воно асоціюється в мене з чимось світлим, теплим, що це як свято весни, перед літом, це відпочинок, тому в мене викликають тільки позитивні асоціації", — каже одеситка Валерія.

Одеситка Валерія про асоціації з першим травня. Фото: Новини.LIVE

Звичайний день

Інші ж взагалі не надають цьому дню жодного значення. Для них це не більше ніж дата у календарі, яка нічим не відрізняється від будь-якої іншої. Вони не планують святкувань і не вкладають у неї жодного особливого сенсу.

"Абсолютно нічого не означає, якщо чесно. Я ніяк не святкую, якщо вихідний — то чудово, якщо на роботу — то теж чудово", — відповів Станіслав.

Місцевий житель Станіслав про свою позицію до Дня праці. Фото: Новини.LIVE

Ще одна респондентка поділяє подібну позицію — вона зізнається, що свято давно втратило для неї будь-яку цінність.

"Немає ніякого значення взагалі. Хтось святкує, хтось ні. Я не святкую, мені байдуже", — пояснює Марта.

Одеситка Марта про те, що цей день не має жодного значення. Фото: Новини.LIVE

Свято шашликів

Разом із тим є одесити, для яких перше травня досі залишається днем гарного настрою. Хоча ідеологічного змісту вже немає, традиція зібратися з друзями на шашлики чи провести день на природі зберіглася. Це вже не "свято праці" в класичному розумінні, а радше — "свято людей".

"Перше травня — це завжди було свято. Це завжди свято, це свято роботи, це шашлик, це зустрічі з друзями, це завжди радість", — розповідає Олена.

Місцева жителька Олена про свято. Фото: Новини.LIVE

Забуте минуле

Частина містян зізнається, що це свято просто зникло з їхнього життя. Вони не відзначають його й не вбачають у ньому жодної потреби чи цінності. Зміна поколінь і нові пріоритети витіснили старі ритуали.

"Це свято ми не відмічаємо, взагалі не вважаємо, що цей день щось означає", — каже Марина.

Одеситка Марина про святкування. Фото: Новини.LIVE

Перше травня в Україні поступово перетворюється зі спільного державного ритуалу на особистий вибір. Хтось і досі сприймає його як день весняного тепла й приємного дозвілля. Інші ж вважають це залишком минулого, який давно втратив актуальність.

Раніше ми писали про тарифи на комуналку — що зміниться для одеситів з 1 травня. А також про те, як зміняться тарифи на обслуговування одеських будинків із травня.