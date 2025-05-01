Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Як змінилося ставлення одеситів до 1 травня — святкують чи ні arrow

Як змінилося ставлення одеситів до 1 травня — святкують чи ні

1 травня 2025 06:33
Вікторія Яслик - редактор
Вікторія Яслик
редактор
Свято 1 травня в Одесі сьогодні — як ставляться українці
Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE
Вікторія Яслик - редактор
Вікторія Яслик
редактор

Попри те, що Україна вже багато років рухається шляхом декомунізації, деякі дати й традиції залишаються у пам’яті поколінь. Однією з них є перше травня День праці, який у радянські часи мав особливу вагу. Нині ж для когось це звичайний день, а для когось  теплий спогад або просто початок сезону пікніків. 

Журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися в одеситів, як вони сприймають цю дату сьогодні. Це досі свято весни чи вже архаїзм, що втратив актуальність?

Реклама
Читайте також:

Світлі асоціації

Дехто з опитаних зберіг позитивне ставлення до цього дня, попри його радянське коріння. Для них перше травня асоціюється насамперед із весною, теплом і приємним відпочинком. Це день, коли можна видихнути після довгої зими й налаштуватися на літо.

"Все ж таки свято, тому що завжди воно асоціюється в мене з чимось світлим, теплим, що це як свято весни, перед літом, це відпочинок, тому в мене викликають тільки позитивні асоціації",  каже одеситка Валерія.

Одеситка про 1 травня
Одеситка Валерія про асоціації з першим травня. Фото: Новини.LIVE 

Звичайний день

Інші ж взагалі не надають цьому дню жодного значення. Для них це не більше ніж дата у календарі, яка нічим не відрізняється від будь-якої іншої. Вони не планують святкувань і не вкладають у неї жодного особливого сенсу. 

"Абсолютно нічого не означає, якщо чесно. Я ніяк не святкую, якщо вихідний то чудово, якщо на роботу  то теж чудово", відповів Станіслав.

Місцевий житель про свято
Місцевий житель Станіслав про свою позицію до Дня праці. Фото: Новини.LIVE

Ще одна респондентка поділяє подібну позицію  вона зізнається, що свято давно втратило для неї будь-яку цінність.

"Немає ніякого значення взагалі. Хтось святкує, хтось ні. Я не святкую, мені байдуже" пояснює Марта. 

Одеситка Марта про перше травня
Одеситка Марта про те, що цей день не має жодного значення. Фото: Новини.LIVE

Свято шашликів

Разом із тим є одесити, для яких перше травня досі залишається днем гарного настрою. Хоча ідеологічного змісту вже немає, традиція зібратися з друзями на шашлики чи провести день на природі зберіглася. Це вже не "свято праці" в класичному розумінні, а радше  "свято людей".

"Перше травня  це завжди було свято. Це завжди свято, це свято роботи, це шашлик, це зустрічі з друзями, це завжди радість" розповідає Олена. 

Одеситка Олена про 1
Місцева жителька Олена про свято. Фото: Новини.LIVE

Забуте минуле

Частина містян зізнається, що це свято просто зникло з їхнього життя. Вони не відзначають його й не вбачають у ньому жодної потреби чи цінності. Зміна поколінь і нові пріоритети витіснили старі ритуали. 

"Це свято ми не відмічаємо, взагалі не вважаємо, що цей день щось означає" каже Марина. 

Одеситка Марина про 1 травня
Одеситка Марина про святкування. Фото: Новини.LIVE

Перше травня в Україні поступово перетворюється зі спільного державного ритуалу на особистий вибір. Хтось і досі сприймає його як день весняного тепла й приємного дозвілля. Інші ж вважають це залишком минулого, який давно втратив актуальність. 

Раніше ми писали про тарифи на комуналку  що зміниться для одеситів з 1 травня. А також про те, як зміняться тарифи на обслуговування одеських будинків із травня. 

Одеса відпочинок Україна опитування Новини Одеси травень свято
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама