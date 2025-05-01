Праздник 1 мая в Одессе сегодня — как относятся украинцы

Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на то, что Украина уже много лет движется по пути декоммунизации, некоторые даты и традиции остаются в памяти поколений. Одной из них является первое мая — День труда, который в советские времена имел особое значение. Сейчас же для кого-то это обычный день, а для кого-то — теплое воспоминание или просто начало сезона пикников.

Журналисты Новини.LIVE решили узнать у одесситов, как они воспринимают эту дату сегодня. Это до сих пор праздник весны или уже архаизм, утративший актуальность?

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Светлые ассоциации

Некоторые из опрошенных сохранил положительное отношение к этому дню, несмотря на его советские корни. Для них первое мая ассоциируется прежде всего с весной, теплом и приятным отдыхом. Это день, когда можно выдохнуть после долгой зимы и настроиться на лето.

"Все-таки праздник, потому что всегда он ассоциируется у меня с чем-то светлым, теплым, что это как праздник весны, перед летом, это отдых, поэтому у меня вызывают только положительные ассоциации", — говорит одесситка Валерия.

Одесситка Валерия об ассоциациях с первым мая. фото: Новини.LIVE

Обычный день

Другие же вообще не придают этому дню никакого значения. Для них это не более чем дата в календаре, которая ничем не отличается от любой другой. Они не планируют празднований и не вкладывают в нее никакого особого смысла.

"Абсолютно ничего не значит, если честно. Я никак не праздную, если выходной — то прекрасно, если на работу — то тоже прекрасно", — ответил Станислав.

Местный житель Станислав о своей позиции ко Дню труда. Фото: Новини.LIVE

Еще одна респондентка разделяет подобную позицию — она признается, что праздник давно потерял для нее какую-либо ценность.

"Нет никакого значения вообще. Кто-то празднует, кто-то нет. Я не праздную, мне все равно", — объясняет Марта.

Одесситка Марта о том, что этот день не имеет никакого значения. Фото: Новини.LIVE

Праздник шашлыков

Вместе с тем есть одесситы, для которых первое мая до сих пор остается днем хорошего настроения. Хотя идеологического содержания уже нет, традиция собраться с друзьями на шашлыки или провести день на природе сохранилась. Это уже не "праздник труда" в классическом понимании, а скорее — "праздник людей".

"Первое мая — это всегда был праздник. Это всегда праздник, это праздник работы, это шашлык, это встречи с друзьями, это всегда радость", — рассказывает Елена.

Местная жительница Елена о празднике. Фото: Новини.LIVE

Забытое прошлое

Часть горожан признается, что этот праздник просто исчез из их жизни. Они не отмечают его и не видят в нем никакой необходимости или ценности. Смена поколений и новые приоритеты вытеснили старые ритуалы.

"Этот праздник мы не отмечаем, вообще не считаем, что этот день что-то значит", — говорит Марина.

Одесситка Марина о праздновании, фото: Новини.LIVE

Первое мая в Украине постепенно превращается из общего государственного ритуала в личный выбор. Кто-то до сих пор воспринимает его как день весеннего тепла и приятного досуга. Другие же считают это остатком прошлого, который давно потерял актуальность.

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