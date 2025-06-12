Графіки відключень світла на завтра, 13 червня, в Одесі - прогнози від ДТЕК та Укренерго щодо ситуації з електрикою

Одеса вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Ситуація в енергосистемі ще залишається нестабільною, тому абонентів ще просять за можливості заощаджувати електроенергію в денні часи доби. Проте завтра, 13 червня, в Одесі запроваджувати обмеження подачі світла не збираються.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Споживання не змінилося

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 12 червня, станом на 9:30, його рівень був таким же, як попереднього дня — у середу.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.