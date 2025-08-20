Графіки відключень світла на завтра, 21 серпня, в Одесі - прогнози від ДТЕК та Укренерго щодо ситуації з електрикою

Відключення світла в Одесі — які графіки будуть завтра
Енергосистема країни ще стикається зі складнощами через ракетно-дронові атаки РФ. Однак, незважаючи на це, завтра, у четвер, 21 серпня, в Одесі запроваджувати обмеження подачі світла не планують.
Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.
Споживання електроенергії зросло
Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 20 серпня, станом на 9:30, воно було на 2,5% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у вівторок. Причина — більш хмарна погода у частині північних та південних регіонів. Це зумовлює нижчу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
