Відпочинок у Одесі: ціна оренди, їжа та розваги за два тижні

Люди на пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Два тижні відпочинку в Одесі у 2026 році можуть обійтися у чималу суму, якщо не економити на житлі, ресторанах та розвагах. Найбільше грошей туристи витрачають на оренду помешкання. Також чимало коштів йде на заклади, таксі та пляжні клуби.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на соцмережі.

Житло біля моря

На оренду квартири у житловому комплексі "Восьма Перлина", що розташований за кілька хвилин від Аркадії, пішло 26 600 гривень. Головними вимогами авторки відео були балкон і вид на море.

Їжа та покупки

Протягом двох тижнів харчування було лише у кафе та ресторанах — двічі на день. Окремо оплачувалися напої в барах і на території біч-клабів. Це обійшлося в 24 970 гривень. Додатково купувалися чай, снеки, печиво та алкоголь у магазинах. На ці витрати пішла значно менша сума, ніж на заклади, а саме 3 999 грн.

Таксі та розваги

Для пересування містом використовувалося таксі. Авторка зазначила, що в Одесі поїздки коштували дешевше, ніж у Києві. В цілому на цю категорію витрат пішло 3 750 гривень.

За два тижні відпочинку тричі оплачувався вхід до Ibiza Beach Club, по одному разу — до NEMO Beach Club, Red Line та аквапарку Hawaii. Усі ці витрати також увійшли до загального бюджету відпочинку, та склали 4 650 гривень.

Вартість дороги

Окремо потрібно врахувати витрати на дорогу. Квиток на швидкісний поїзд Київ — Одеса коштує 527 грн у другому класі та 1 264 грн у першому. На іншому рейсі квиток до першого класу коштує 1 667 грн.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі збільшили кількість пляжів, які готові приймати відпочивальників. Станом на зараз 27 ділянок узбережжя пройшли перевірку та отримали акти готовності. На цих локаціях облаштовані необхідні умови для порятунку людей. Водночас у місті нагадують, що через війну небезпека на узбережжі залишається.

Також Новини.LIVE писали, що вартість проживання в одному з апартаментів біля моря в Аркадії сколихнула соцмережі. За сім днів відпочинку для двох осіб назвали суму майже 130 тисяч гривень. Такі ціни здивували користувачів, які почали порівнювати відпочинок в Одесі із закордонними курортами. У коментарях люди активно обговорюють, чи відповідає така вартість рівню послуг.