Готель Немо в Одесі: басейни, спа та відпочинок за 200 тис. грн

У соцмережах показали відео з оглядом цін на відпочинок в одному із популярних готелів Одеси. 4 дні обійшлися туристам у декілька сотень тисяч гривень. Відвідувачі відзначають великі басейни, спа-зони та розваги, однак незадоволені якістю.

Відповідне відео з'явилося у соцмережах.

Ціни за послуги

Авторка відео порівнює Немо з турецьким курортом "all inclusive", але відзначає, що не все так ідеально. Номери світлі та чисті, але деякі елементи інтер’єру вже виглядають застарілими. Їжа в готелі не справила великого враження: деякі страви на її думку були посередніми, а ціни на делікатеси, як-от блинчики з ікрою за 6 тисяч гривень, здаються надто високими. Дівчина відмітила тільки сніданки, які за її словами були смачними.

Авторка показала такою територію готелю та розваги:

Басейни: основний, дитячі, нічний та 18+ на останньому поверсі.

Два спа-комплекси з критим басейном, хамам, джакузі та солевою кімнатою.

Велика спа-зона з різними видами саун та ароматерапією.

Обладнані дитячі кімнати та аніматори.

Спортзал з тенісом, пінг-понг та іншими тренажерами.

Більярдна, винна зала, кінотеатр.

Можливість купання з дельфінами за додаткові 2 тисячі гривень.

Концерти та шоу-програми щодня.

Відеоблогерка підкреслює, що персонал уважний і допомагає, але шум та кількість гостей роблять відпочинок не зовсім комфортним. Загалом, 4 дні обійшлися у 200 тисяч гривень, але авторка зазначає, що за ці гроші можна знайти дешевший відпочинок за кордоном і отримати кращий сервіс.