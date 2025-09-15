Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Відпочинок в Одесі — вартість за 4 для 200 тисяч гривень

Відпочинок в Одесі — вартість за 4 для 200 тисяч гривень

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 13:25
Готель Немо в Одесі: басейни, спа та відпочинок за 200 тис. грн
Зона відпочинку на території готелю. Фото: Готель "Немо"

У соцмережах показали відео з оглядом цін на відпочинок в одному із популярних готелів Одеси. 4 дні обійшлися туристам у декілька сотень тисяч гривень. Відвідувачі відзначають великі басейни, спа-зони та розваги, однак незадоволені якістю.

Відповідне відео з'явилося у соцмережах.

Реклама
Читайте також:

Ціни за послуги

Авторка відео порівнює Немо з турецьким курортом "all inclusive", але відзначає, що не все так ідеально. Номери світлі та чисті, але деякі елементи інтер’єру вже виглядають застарілими. Їжа в готелі не справила великого враження: деякі страви на її думку були посередніми, а ціни на делікатеси, як-от блинчики з ікрою за 6 тисяч гривень, здаються надто високими. Дівчина відмітила тільки сніданки, які за її словами були смачними.

Авторка показала такою територію готелю та розваги:

  • Басейни: основний, дитячі, нічний та 18+ на останньому поверсі.
  • Два спа-комплекси з критим басейном, хамам, джакузі та солевою кімнатою.
  • Велика спа-зона з різними видами саун та ароматерапією.
  • Обладнані дитячі кімнати та аніматори.
  • Спортзал з тенісом, пінг-понг та іншими тренажерами.
  • Більярдна, винна зала, кінотеатр.
  • Можливість купання з дельфінами за додаткові 2 тисячі гривень.
  • Концерти та шоу-програми щодня.

Відеоблогерка підкреслює, що персонал уважний і допомагає, але шум та кількість гостей роблять відпочинок не зовсім комфортним. Загалом, 4 дні обійшлися у 200 тисяч гривень, але авторка зазначає, що за ці гроші можна знайти дешевший відпочинок за кордоном і отримати кращий сервіс.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштує стандартний номер в готелі "Немо". Також ми писали, у скільки обійдуться два дні відпочинку в Одесі.

Одеса відпочинок Одеська область курорти Новини Одеси готель "Немо"
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації