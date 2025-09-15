Видео
Отдых в Одессе — стоимость за 4 для 200 тысяч гривен

Отдых в Одессе — стоимость за 4 для 200 тысяч гривен

Дата публикации 15 сентября 2025 13:25
Отель Немо в Одессе: бассейны, спа и отдых за 200 тыс. грн
Зона отдыха на территории отеля. Фото: Отель "Немо"

В соцсетях показали видео с обзором цен на отдых в одном из популярных отелей Одессы. 4 дня обошлись туристам в несколько сотен тысяч гривен. Посетители отмечают большие бассейны, спа-зоны и развлечения, однако недовольны качеством.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Читайте также:

Цены за услуги

Автор видео сравнивает Немо с турецким курортом "all inclusive", но отмечает, что не все так идеально. Номера светлые и чистые, но некоторые элементы интерьера уже выглядят устаревшими. Еда в отеле не произвела большого впечатления: некоторые блюда по ее мнению были посредственными, а цены на деликатесы, например блинчики с икрой за 6 тысяч гривен, кажутся слишком высокими. Девушка отметила только завтраки, которые по ее словам были вкусными.

Автор показала такой территорию отеля и развлечения:

  • Бассейны: основной, детские, ночной и 18+ на последнем этаже.
  • Два спа-комплекса с крытым бассейном, хамам, джакузи и солевой комнатой.
  • Большая спа-зона с различными видами саун и ароматерапией.
  • Оборудованные детские комнаты и аниматоры.
  • Спортзал с теннисом, пинг-понг и другими тренажерами.
  • Бильярдная, винный зал, кинотеатр.
  • Возможность купания с дельфинами за дополнительные 2 тысячи гривен.
  • Концерты и шоу-программы ежедневно.

Видеоблогерка подчеркивает, что персонал внимательный и помогает, но шум и количество гостей делают отдых не совсем комфортным. В общем, 4 дня обошлись в 200 тысяч гривен, но автор отмечает, что за эти деньги можно найти более дешевый отдых за границей и получить лучший сервис.

Напомним, мы сообщали о том, сколько стоит стандартный номер в отеле "Немо". Также мы писали, во сколько обойдутся два дня отдыха в Одессе.

