Отель Немо в Одессе: бассейны, спа и отдых за 200 тыс. грн

В соцсетях показали видео с обзором цен на отдых в одном из популярных отелей Одессы. 4 дня обошлись туристам в несколько сотен тысяч гривен. Посетители отмечают большие бассейны, спа-зоны и развлечения, однако недовольны качеством.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Цены за услуги

Автор видео сравнивает Немо с турецким курортом "all inclusive", но отмечает, что не все так идеально. Номера светлые и чистые, но некоторые элементы интерьера уже выглядят устаревшими. Еда в отеле не произвела большого впечатления: некоторые блюда по ее мнению были посредственными, а цены на деликатесы, например блинчики с икрой за 6 тысяч гривен, кажутся слишком высокими. Девушка отметила только завтраки, которые по ее словам были вкусными.

Автор показала такой территорию отеля и развлечения:

Бассейны: основной, детские, ночной и 18+ на последнем этаже.

Два спа-комплекса с крытым бассейном, хамам, джакузи и солевой комнатой.

Большая спа-зона с различными видами саун и ароматерапией.

Оборудованные детские комнаты и аниматоры.

Спортзал с теннисом, пинг-понг и другими тренажерами.

Бильярдная, винный зал, кинотеатр.

Возможность купания с дельфинами за дополнительные 2 тысячи гривен.

Концерты и шоу-программы ежедневно.

Видеоблогерка подчеркивает, что персонал внимательный и помогает, но шум и количество гостей делают отдых не совсем комфортным. В общем, 4 дня обошлись в 200 тысяч гривен, но автор отмечает, что за эти деньги можно найти более дешевый отдых за границей и получить лучший сервис.