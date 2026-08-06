Відпочинок в Одеській Затоці у серпні: ціни для туристів

Тетраподи на пляжі. Фото ілюстративне: chernomorsk.com.ua

Вікторія Бєккєр Журналіст

Кінець літа для багатьох — остання можливість вирватися до моря, тому в серпні Затока знову заповнюється туристами. Попит на житло зростає, а разом із ним — і ціни: за шість ночей на двох просять від 6 до понад 36 тисяч гривень. Та навіть дорогий номер не завжди означає наявність укриття, генератора чи гарантованого місця в день приїзду. І все це незважаючи на закриті пляжі, відсутність укриттів та небезпеку постійних обстрілів з боку РФ.

Журналісти Новини.LIVE з’ясували, скільки коштує відпочинок у Затоці в серпні, що пропонують готелі за ці гроші та які моменти краще уточнити ще до бронювання.

Безпека в Затоці

Попри те, що готелі у Затоці приймають туристів, місцеві пляжі офіційно не відкриті для відпочинку та купання. У 2026 році дозвіл на їхню роботу не надали через мінну небезпеку, ризик появи у воді та на березі вибухонебезпечних предметів, а також загрозу повітряних і морських атак. Узбережжя Затоки залишається особливо небезпечним, тому відвідування пляжів відбувається на власний ризик людей.

"Пляжі закриті офіційно. Але якби ми вчора вийшли на пляж, то там немає де лягти, відпочиваючих дуже багато. Ми самі не чекали, що стільки людей. На свій страх і ризик, само собою", — розповіла під час розмови представниця одного з готелів Затоки.

Закритий пляж на Одещині. Фото: Новини.LIVE

Бюджетний сегмент

Найбюджетніші варіанти проживання у Затоці коштують від 6 до 15 тисяч гривень за шість ночей на двох. За таку ціну можна знайти номер із базовими зручностями, однак умови бронювання, наявність генератора та доступ до укриття відрізняються залежно від готелю.

Мініготель "Миндаль"

Мініготель розташований на станції Лиманській, у Затоці. Великий двомісний номер на шість ночей коштує 6 тисяч гривень. Щодо зручностей, є кондиціонер, холодильник, телевізор, окрема ванна кімната та безкоштовний Wi-Fi, а на території — спільна кухня, дитячий майданчик і безкоштовна парковка. На Booking вказано можливість бронювання без передоплати, однак телефоном у готелі повідомили, що для закріплення номера необхідно сплатити вартість першої ночі. Зараз небагато вільних номерів, тому приїхати та поселитися в день заїзду без бронювання буде складно. У вересні вартість проживання може знизитися приблизно до 900 гривень за добу. Якщо ж світло будуть вимикати, то розраховувати на генератор не варто.

"Генератор у нас працює тільки на воду. Тобто вода буде, але електроенергії під час відключення не буде. Зараз у нас тихо й спокійно, хоча повітряні тривоги, звісно, бувають", — каже представниця готеля "Миндаль".

Готель "Миндаль". Фото: скріншот Booking.com

Великий двомісний номер в готелі "Миндаль". Фото: скріншот Booking.com

Sakura Hotel

Готель розташований на вулиці Лазурній, у Затоці. Двомісний номер із балконом на шість ночей пропонують за 10 200 гривень із можливістю безкоштовного скасування та оплатою вже в помешканні. У номері є кондиціонер, окрема ванна кімната, телевізор і Wi-Fi, а на території — спільна кухня, невеликий відкритий басейн, зона барбекю та платна парковка за 70 гривень на добу. У готелі також повідомили про наявність генератора, однак власного укриття немає — гостям пропонують користуватися бомбосховищем сусіднього готелю через дорогу. Під час прямого бронювання необхідно внести передоплату за одну добу, а приїхати без броні можна лише за наявності вільних місць. Вартість проживання у вересні поки не сформована, тому в готелі не змогли сказати точну ціну, але передбачається така сама або навіть нижче.

"Зараз ми маємо десь 60–70% бронювань. Якщо номер буде в наявності, можна приїхати й оплатити на місці. Але зараз серпень, тому я не можу нічого пообіцяти", — зазначає адміністраторка Sakura Hotel.

Sakura Hotel. Фото: скріншот Booking.com

Двомісний номер з балконом в Sakura Hotel. Фото: скріншот Booking.com

Середній сегмент

У середньому сегменті проживання на шість ночей обійдеться від 15 до 25 тисяч гривень. Тут можна знайти варіанти ближче до моря, з розвиненішою територією та додатковими послугами, однак умови безпеки й автономної роботи все одно варто уточнювати окремо.

База відпочинку "Затишок"

База відпочинку знаходиться на бульварі Золотий Берег, у Затоці, приблизно за 200 метрів від пляжу. Стандартний двомісний номер площею 19 квадратних метрів на шість ночей коштує 17 100 гривень. У номері є кондиціонер, окрема ванна кімната, телевізор, холодильник, балкон і тераса, а гостям також доступні спільна кухня, безкоштовний Wi-Fi та приватна парковка за 20 гривень на добу. Для підтвердження бронювання необхідна попередня оплата, водночас у готелі радять телефонувати напряму, адже ціни на Booking можуть бути вищими. Також в адміністрації зазначають, що вільні номери можуть бути навіть тоді, коли бронювання на Booking уже недоступне. У вересні вартість проживання, за словами адміністрації, може знизитися приблизно вдвічі. На території є генератор, однак повноцінного укриття поки немає: підвал підтоплений і потребує очищення.

"У нас тихіше. Якщо щось і чути, то коли воно пролітає в бік мосту, а тут начебто цілей немає. Ми лише чуємо, як щось пролітає десь неподалік", — ділиться менеджерка.

База відпочинку "Затишок". Фото: скріншот Booking.com

Стандартний двомісний номер. Фото: скріншот Booking.com

Hotel Olimp

Цей варіант розташуваний також на бульварі Золотий Берег, у Затоці. Номер із ліжком king-size, балконом і видом на море на шість ночей в серпні коштує 24 тисячі гривень. У номері є кондиціонер, окрема ванна кімната, телевізор, безкоштовний Wi-Fi та звукоізоляція, а на території працюють ресторан, бар і дитячий клуб. Приватна парковка коштує 50 гривень на добу. Для заселення у серпні в готелі радять бронювати номер завчасно, адже завантаженість сягає 98–100%, а вільний номер у день приїзду не гарантують. Працюватиме готель орієнтовно до 16 вересня і вартість наступного місяця буде нижче. На території є підземне підвальне приміщення, яке використовують як укриття.

"У нас у Затоці є сонячні панелі. Якщо будуть відключення на два-три дні, то жоден готель не впорається. Вода буде, працюватиме якась елементарна розетка, але більше нічого", — говорить представниця бази відпочинку.

Hotel Olimp. Фото: скріншот Booking.com

Номер з ліжком та видом на море. Фото: скріншот Booking.com

Преміум сегмент

У преміум-сегменті проживання на шість ночей коштує від 25 тисяч гривень. За цю суму гостям пропонують номери з видом на море, власною кухнею або сніданками, а також доступ до пляжу, басейну та інших додаткових послуг. Водночас навіть у дорогих готелях умови щодо укриття, автономного живлення та бронювання відрізняються.

LESS HOTEL

Двомісний номер із власною кухнею, балконом і видом на море на шість ночей коштує 27 тисяч гривень. У номері є кондиціонер, телевізор, сейф, безкоштовний Wi-Fi, а гостям також доступні приватна пляжна зона, тераса та парковка вартістю 200 гривень на добу. У готелі повідомили, що для підтвердження бронювання необхідно внести 2 тисячі гривень, а решту суми сплатити під час заселення. Також в наявності є генератор, але власного укриття немає. Приїхати без попереднього бронювання можна лише за умови, що на момент заїзду залишаться вільні номери.

"Наразі у нас немає місць до 7-го числа. Там, я не знаю. Якщо приїхати, це не буде бронювання. Це ви приїдете, якщо буде вільний номер — заселитесь. Якщо не буде, то я не беру відповідальність за це", — підкреслює представниця LESS HOTEL

LESS HOTEL. Фото: скріншот Booking.com

Двоміснпий номер в LESS HOTEL. Фото: скріншот Booking.com

Lucky Residence

Готель знаходиться на вулиці Лазурній, у Затоці, за кілька кроків від пляжу. Двомісний номер площею 18 квадратних метрів на шість ночей коштує 36 176 гривень, додатково потрібно сплатити 80 гривень туристичного збору за кожен день перебування. Водночас телефоном у готелі назвали іншу вартість — 30 400 гривень за двох без урахування туристичного збору. У номері є два односпальні ліжка, диван-ліжко, окрема ванна кімната, мінібар, сейф, телевізор і безкоштовний Wi-Fi. У ціну входить сніданок, а для підтвердження бронювання необхідно внести передоплату за одну добу. На території працюють ресторан, бар і відкритий басейн із підігрівом, приватна парковка коштує 50 гривень на день. У готелі також повідомили, що електроенергію забезпечують сонячні панелі, а на мінус першому поверсі облаштоване укриття.

"Сніданки включені у вартість проживання. У нас є басейн із підігрівом, температура води — 26 градусів. Вода в басейні не морська, тому що морську воду не можна підігрівати", — пояснює представниця Lucky Residence.

Lucky Residence. Фото: скріншот Booking.com

Двомісний номер з 2 односпальними ліжками в Lucky Residence Фото: скріншот Booking.com

Отже, шість ночей у Затоці для двох коштуватимуть від 6 до понад 36 тисяч гривень. Водночас під час вибору готелю варто зважати не лише на ціну та умови проживання, а й на наявність укриття та резервного живлення, бо ваша безпека залежить лише від вас, а від непередбачуваних обставин ніхто не застрахований.

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