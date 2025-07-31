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Головна Одеса Випадково забив до смерті співмешканку — затримано жителя Одещини

Випадково забив до смерті співмешканку — затримано жителя Одещини

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 11:05
Житель Одещини до смерті забив співмешканку
Затримання фігуранта. Фото: Національна поліція України

Житель Одещини забив до смерті свою співмешканку за те, що вона пішла з дому. Чоловіка затримали та взяли під варту, йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Подробиці справи

38-річний житель Шабівської територіальної громади побив свою співмешканку за те, що вона пішла з дому до знайомого.

Наступного дня, намагаючись повернути кохану, зловмисник прийшов до будинку опонента та на подвір’ї знову побив жінку і відвів її додому. Вранці він виявив співмешканку без свідомості у ліжку і викликав швидку допомогу, але одразу після прибуття медиків втік з місця події.

35-річну жінку доправили до лікарні  з травмами голови, набряком мозку, численними гематомами. Там вона невдовзі померла. Поліцейські швидко встановили місце перебування підозрюваного та вже за кілька годин затримали його.

поліцейські затримали жителя білгород-дністровського району за підозрою у спричиненні тілесних ушкоджень співмешканці, що призвели до її смерті
Підозрюваний у наручниках. Фото: Національна поліція України

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої). Йому загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про жінку, яка зарізала свого співмешканця. А також про застілля, яке закінчилось убивством.

Одеса вбивство Одеська область Новини Одеси затримання
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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