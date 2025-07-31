Житель Одещини до смерті забив співмешканку

Випадково забив до смерті співмешканку — затримано жителя Одещини
Житель Одещини забив до смерті свою співмешканку за те, що вона пішла з дому. Чоловіка затримали та взяли під варту, йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Подробиці справи
38-річний житель Шабівської територіальної громади побив свою співмешканку за те, що вона пішла з дому до знайомого.
Наступного дня, намагаючись повернути кохану, зловмисник прийшов до будинку опонента та на подвір’ї знову побив жінку і відвів її додому. Вранці він виявив співмешканку без свідомості у ліжку і викликав швидку допомогу, але одразу після прибуття медиків втік з місця події.
35-річну жінку доправили до лікарні з травмами голови, набряком мозку, численними гематомами. Там вона невдовзі померла. Поліцейські швидко встановили місце перебування підозрюваного та вже за кілька годин затримали його.
Яке покарання загрожує
Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої). Йому загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про жінку, яка зарізала свого співмешканця. А також про застілля, яке закінчилось убивством.
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