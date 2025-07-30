Какой процент белого бизнеса в Одесской области и в Украине - что такое клуб белого бизнеса

Бизнес в Одесской области. Фото иллюстративное: OLX.ua

В Одесской области 318 компаний вошли в Клуб белого бизнеса, то есть демонстрируют открытость и исправно платят налоги. Однако больше всего таких фирм зарегистрировано в Киеве — 2206.

Об этом сообщают журналисты издания Опендатабот.

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Белый бизнес — предприятия, которые должны демонстрировать открытость, добросовестно платить налоги, подавать отчетность и не иметь связей с Россией. Всего в Украине в соответствующий клуб вошли 8 882 компании. Больше всего (25%) таких фирм в Киеве (2206). Второе место заняла Днепропетровщина (818), третье — Киевская область (660). На четвертом оказалась Львовщина (650), а на пятом — Харьковщина (428).

Белый бизнес по регионам. Фото: скриншот инфографики Опендатабота

Самыми распространенными отраслями бизнеса, по данным исследования, оказались торговля, переработка, ремонт автотранспорта и сельское хозяйство.

Напомним, недавно мы писали о том, что бизнесмены Одесской области могут получить компенсации убытков от обстрелов. А также о грантах на 144 миллиона для начинающих предпринимателей.