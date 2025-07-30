Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Клуб белого бизнеса — сколько фирм из Одесчины в него вошло

Клуб белого бизнеса — сколько фирм из Одесчины в него вошло

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 18:15
Какой процент белого бизнеса в Одесской области и в Украине - что такое клуб белого бизнеса
Бизнес в Одесской области. Фото иллюстративное: OLX.ua

В Одесской области 318 компаний вошли в Клуб белого бизнеса, то есть демонстрируют открытость и исправно платят налоги. Однако больше всего таких фирм зарегистрировано в Киеве — 2206.

Об этом сообщают журналисты издания Опендатабот.

Реклама
Читайте также:

Белый бизнес по регионам

Белый бизнес — предприятия, которые должны демонстрировать открытость, добросовестно платить налоги, подавать отчетность и не иметь связей с Россией. Всего в Украине в соответствующий клуб вошли 8 882 компании. Больше всего (25%) таких фирм  в Киеве (2206). Второе место заняла Днепропетровщина (818), третье — Киевская область (660). На четвертом оказалась Львовщина (650), а на пятом — Харьковщина (428).

Клуб білого бізнесу — скільки фірм з Одещини до нього увійшло - фото 1
Белый бизнес по регионам. Фото: скриншот инфографики Опендатабота

Самыми распространенными отраслями бизнеса, по данным исследования, оказались торговля, переработка, ремонт автотранспорта и сельское хозяйство.

Напомним, недавно мы писали о том, что бизнесмены Одесской области могут получить компенсации убытков от обстрелов. А также о грантах на 144 миллиона для начинающих предпринимателей.

Одесса Одесская область Новости Одессы бизнес предприниматели
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации