Какой процент белого бизнеса в Одесской области и в Украине - что такое клуб белого бизнеса

Клуб белого бизнеса — сколько фирм из Одесчины в него вошло
В Одесской области 318 компаний вошли в Клуб белого бизнеса, то есть демонстрируют открытость и исправно платят налоги. Однако больше всего таких фирм зарегистрировано в Киеве — 2206.
Об этом сообщают журналисты издания Опендатабот.
Белый бизнес по регионам
Белый бизнес — предприятия, которые должны демонстрировать открытость, добросовестно платить налоги, подавать отчетность и не иметь связей с Россией. Всего в Украине в соответствующий клуб вошли 8 882 компании. Больше всего (25%) таких фирм в Киеве (2206). Второе место заняла Днепропетровщина (818), третье — Киевская область (660). На четвертом оказалась Львовщина (650), а на пятом — Харьковщина (428).
Самыми распространенными отраслями бизнеса, по данным исследования, оказались торговля, переработка, ремонт автотранспорта и сельское хозяйство.
Напомним, недавно мы писали о том, что бизнесмены Одесской области могут получить компенсации убытков от обстрелов. А также о грантах на 144 миллиона для начинающих предпринимателей.
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