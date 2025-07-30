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Головна Одеса Клуб білого бізнесу — скільки фірм з Одещини до нього увійшло

Клуб білого бізнесу — скільки фірм з Одещини до нього увійшло

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 18:15
Який відсоток білого бізнесу на Одещині та в Україні - що таке клуб білого бізнесу
Бізнес на Одещині. Фото ілюстративне: OLX.ua

На Одещині 318 компаній увійшли до Клубу білого бізнесу, тобто демонструють відкритість та виправно сплачують податки. Однак найбільше таких фірм зареєстровано у Києві — 2206.

Про це повідомляють журналісти видання Опендатабот.

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Білий бізнес — підприємства, що повинні демонструвати відкритість, сумлінно сплачувати податки, подавати звітність та не мати зв’язків із Росією. Загалом в Україні до відповідного клубу увійшли 8 882 компанії. Найбільше (25%) таких фірм у Києві (2206). Друге місце посіла Дніпропетровщина (818), третє — Київщина (660). На четвертому опинилася Львівщина (650), а на п'ятому — Харківщина (428). 

Клуб білого бізнесу — скільки фірм з Одещини до нього увійшло - фото 1
Білий бізнес по регіонах. Фото: скриншот інфографіки Опендатабота

Найпоширенішими галузями бізнесу, за даними дослідження, виявились торгівля, переробка, ремонт автотранспорту і сільське господарство.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що бізнесмени Одещини можуть отримати компенсації збитків від обстрілів. А також про гранти на 144 мільйони для підприємців-початківців.

Одеса Одеська область Новини Одеси бізнес підприємці
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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