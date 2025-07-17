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Главная Одесса Во время ссоры зарезала сожителя — в Одессе задержали женщину

Во время ссоры зарезала сожителя — в Одессе задержали женщину

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 13:45
Жительница Запорожья зарезала своего сожителя-одессита - какое наказание
Подозреваемая в суде. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Жительница Запорожья зарезала одессита, с которым проживала в нашем городе. Полицейские быстро разыскали подозреваемую, женщине грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Тело 63-летнего одессита в его квартире в Приморском районе, обнаружила родственница погибшего. Женщина вызвала полицию. Следователи выяснили, что к преступлению причастна 52-летняя жительница Запорожской области, которая дважды была осуждена за умышленные убийства и более 20 лет провела в местах лишения свободы.

Полицейские установили: приехав из Запорожья в Одессу в начале мая, женщина познакомилась с горожанином и в дальнейшем проживала с ним в его квартире. В день происшествия между нетрезвыми сожителями возникла ссора, в ходе которой хозяин стал нецензурно выражаться в адрес подруги. Последняя, обидевшись, схватила нож и нанесла мужчине многочисленные ранения, а затем убежала. Человек погиб на месте. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Через несколько дней полицейские разыскали злоумышленницу и задержали. В содеянном она призналась. Правоохранители изъяли вероятное орудие преступления и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

Какое наказание грозит

Фигурантке сообщено о подозрении по п. 13 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Ей грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Напомним, недавно мы писали о застолье, которое закончилось убийством. А также о жительнице Одесской области, которая зарезала пенсионерку.

Одесса убийство поножовщина Новости Одессы Нацполиция
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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