Жителька Запоріжжя зарізала свого співмешканця-одесита - яке покарання

Підозрювана у суді. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Мешканка Запоріжжя зарізала одесита, з яким проживала у нашому місті. Поліцейські швидко розшукали підозрювану, жінці загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Тіло 63-річного одесита в його квартирі у Приморському районі, виявила родичка загиблого. Жінка викликала поліцію. Слідчі з’ясували, що до злочину причетна 52-річна жителька Запорізької області, яка двічі була засуджена за умисні вбивства та більше 20 років провела в місцях позбавлення волі.



Поліцейські встановили: приїхавши із Запоріжжя до Одеси на початку травня, жінка познайомилася з містянином і в подальшому проживала з ним у його квартирі. У день події між нетверезими співмешканцями виникла сварка, в ході якої господар став нецензурно висловлюватися на адресу подруги. Остання, образившись, схопила ніж і спричинила чоловіку численні поранення, а потім втекла. Людина загинула на місці. Точна причина смерті буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи.



За кілька днів поліцейські розшукали зловмисницю та затримали. У скоєному вона зізналася. Правоохоронці вилучили імовірне знаряддя злочину та інші речові докази, які скерували на експертизу.

Яке покарання загрожує

Фігурантці повідомлено про підозру за п. 13 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство). Їй загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про застілля, яка закінчилось вбивством. А також про жительку Одещини, яка зарізала пенсіонерку.