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Головна Одеса Виїзд у Молдову ускладнено — ситуація на трасі Одеса-Рені

Виїзд у Молдову ускладнено — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 14:05
Ситуація на дорогах Одещини — де затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії (як виїхати з України)
Затор на кордоні. Фото ілюстративне: dailylviv

Сьогодні, 5 серпня, на трасі Одеса-Рені утворився дуже великий затор шляхом до одного з КПП до Молдови. Дорогою до Румунії наразі проїзд вільний, тому стояти у чергах не буде необхідності.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Біля до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі утворився величезний затор. Простояти доведеться не менше години, що краще врахувати мандрівникам. Що стосується "Старокозачого — Тудора", проїзд там наразі вільний. На КПП у Рені, за даними картографічного сервісу, тягнучок не спостерігається.

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 Затори до Молдови. Фото: скриншот Google Maps

Затори до Румунії

Біля найближчого до Румунії поромного переходу "пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" наразі заторів не спостерігається. В районі каналу Кофа тягнучок також не зафіксовано. Але проїзд ускладнено неподалік прикордонного села Броска, тому його краще об'їжджати. Поїздка з Одеси триватиме не менше 5 годин.

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Затор до Румунії. Фото: скриншот Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою до Румунії.

Одеса дороги Одеська область затори Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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