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Головна Одеса Виїзд в Молдову через трасу Одеса-Рені ускладнений — яка причина

Виїзд в Молдову через трасу Одеса-Рені ускладнений — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 10:49
Затори на трасі Одеса — Рені 3 серпня
Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот з google.maps

Вранці 3 серпня головна траса Бессарабії ускладнена для проїзду. Перед пунктами пропуску до Молдови та Румунії — довгі затори. Найбільше скупчення — на під’їзді до Паланки, де рух паралізований ще з української території.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У напрямку до Молдови черги починаються вже на в’їзді в село Маяки, а також перед мостом, що веде до пункту "Паланка — Маяки — Удобне". У заторах стоять не лише перед самою митницею, а й на транзитній ділянці територією Молдови. Поїздка до Паланки може затягнутись на декілька годин.

Виїзд за кордон ускладнений через трасу Одеса-Рені — яка причина - фото 1
Затори до Паланки. Фото: скриншот з google.maps

Затори на півдні Одещини

На півдні області, уздовж траси М-15, спостерігаються скупчення транспорту в межах Сарати, Зорі, Татарбунарів, Кирничок і Саф’ян. Однак ці затори не критичні й суттєво не впливають на швидкість руху. Черг перед поромним пунктом пропуску в Орлівці наразі немає.

Виїзд за кордон ускладнений через трасу Одеса-Рені — яка причина - фото 2
Дорога до поромного пункту пропуску в Орлівці. Фото: скриншот з google.maps

На КПП "Рені" черг на перетин кордону також не зафіксовано. Але на під’їзді до міста є затор, який позначено помаранчевим кольором — це означає, що швидкість руху там знижена.

Виїзд за кордон — де ускладнений рух на трасі Одеса-Рені - фото 4
Дорога до КПП "Рені — Джюрджюлешть". Фото: скриншот з google.maps

Нагадаємо, ми писали, як отримати дозвіл на перетин транзитної дороги в селі Паланка і не застрягти там. Також повідомляли, які документи потрібні на кордоні з Молдовою

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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