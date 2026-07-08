Ворог вдарив по енергетиці та АЗС на Одещині: наслідки

Наслідки атаки на Одещину. Фото: Одеська ОВА

Марія Луценко Редактор

Одеська область знову опинилася під масованою атакою російських ударних дронів. Під удар потрапили об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. На кількох об'єктах спалахнули пожежі, але обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Нічна атака

У ніч на 8 липня російські війська масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Пошкоджень зазнали три автозаправні станції на півдні області. Через влучання виникли пожежі.

Пожежа на місці атаки. Фото: Одеська ОВА

Також під ударом опинився об'єкт енергетичної інфраструктури. За попередніми даними, внаслідок нічної атаки ніхто не постраждав.

Руйнації на місці атаки. Фото: Одеська ОВА

На місцях ударів працюють рятувальники, медики, правоохоронці та інші профільні служби. Вони ліквідовують наслідки атак, а слідчі документують черговий воєнний злочин Росії проти цивільного населення.

Вечірній удар

Водночас збільшилася кількість постраждалих після вечірнього ракетного удару по Одесі. Наразі відомо про 11 поранених. Дев'ятьох людей госпіталізували. Один із них — 48-річний чоловік — перебуває у важкому стані. Лікарі продовжують надавати йому необхідну допомогу.

Що відомо про атаку

Упродовж ночі на півдні Одеської області повітряну тривогу оголошували тричі — у Білгород-Дністровському, Болградському та Ізмаїльському районах. Під час першої тривоги, яка тривала з 00:07 до 00:55, Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, а також про групи ударних безпілотників, що рухалися з акваторії Чорного моря у напрямку Білгород-Дністровського району та Болграда.

Другу тривогу оголосили о 04:03 через безпілотник, який летів у бік Вилкового. Вона тривала до 04:25. Уже за кілька хвилин, о 04:32, сирени пролунали втретє. Цього разу Повітряні сили ЗСУ повідомили про дрон, що рухався у напрямку Татарбунарів. Відбій повітряної тривоги дали о 04:49.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 6 липня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. У різних районах міста пошкоджені житлові будинки, гаражі та автомобілі. Відомо про одного постраждалого. На місцях ударів працюють рятувальники та міські служби.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська не змінюють пріоритетів під час атак на півдні України. Вони продовжують завдавати ударів по важливих транспортних і логістичних об'єктах, а також по портовій інфраструктурі.