З поїздкою за кордон не варто поспішати — на міжнародній трасі Одещини затори
Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні увечері, 18 травня. На відрізку від Маяк до КПП доведеться постояти в черзі до години, а то й більше, це пов'язано з перевіркою документів охочих дібратися до кордонів та в Бессарабію.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік Паланки є невеликий затор на виїзді з Одеси, у районі Великий Дальник, Маяки та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає близько трьох кілометрів. Ця ділянка на картах позначена помаранчевим кольором. Перед самим пунктом є черги немає.
Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"
А ось на пункті пропуску "Старокозаче" зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка червона, що означає дуже утруднений рух.
Затори у напрямку Орлівки
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в межах села Кирнички та Новосільське. Проте варто зазначити, що розміри заторів не є великими й суттєво не впливають на трафік.
Черги на КПП "Рені"
На пункті пропуску "Рені", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором.
Ціни на пальне
В Україні знизились ціни на пальне. На автозаправних станціях за останню добу найбільше здешевшало дизпаливо — ціна на нього впала на 16 копійок. Водночас вартість бензину та автогазу знизилась на одну копійку.
За даними моніторингового сайту, 18 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 59,47 грн/л;
- А-95 — 55,83 грн/л;
- А-92 — 52,24 грн/л;
- дизельне пальне — 52,88 грн/л;
- скраплений газ — 26,65 грн/л.
Більше про перетин кордону на Одещині
Нагадаємо, тепер до Бессарабії можна буде потрапити катером в обхід траси Одеса — Рені. Нарешті починає роботу судно, яке курсуватиме між Білгородом-Дністровським та Овідіополем.
Також ми писали, що з 18 травня в пункті пропуску на Одещині перевірятимуть наявність військово-облікового документа в окремих категорій громадян. Це стосується КПП, що знаходиться у межах Нижньодністровського національного парку.
Додамо, що 16 травня, в Одеській області після реконструкції був відкритий міжнародний автомобільний пункт пропуску з Молдовою. Мовиться про КПП "Рені", який тепер буде використовуватися спільно обома країнами.
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