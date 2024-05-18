З поїздкою за кордон не варто поспішати — на міжнародній трасі Одещини затори

Затори на трасі Одеса — Рені. Фото: скриншот

Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні увечері, 18 травня. На відрізку від Маяк до КПП доведеться постояти в черзі до години, а то й більше, це пов'язано з перевіркою документів охочих дібратися до кордонів та в Бессарабію.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є невеликий затор на виїзді з Одеси, у районі Великий Дальник, Маяки та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає близько трьох кілометрів. Ця ділянка на картах позначена помаранчевим кольором. Перед самим пунктом є черги немає.

Ситуація на трасі у напрямку Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

А ось на пункті пропуску "Старокозаче" зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка червона, що означає дуже утруднений рух.

Ситуація на трасі у напрямку "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в межах села Кирнички та Новосільське. Проте варто зазначити, що розміри заторів не є великими й суттєво не впливають на трафік.

Ситуація з заторами у напрямку Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені"

На пункті пропуску "Рені", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором.

Затор на під'їзді до КПП "Рені". Фото: скриншот

Ціни на пальне

В Україні знизились ціни на пальне. На автозаправних станціях за останню добу найбільше здешевшало дизпаливо — ціна на нього впала на 16 копійок. Водночас вартість бензину та автогазу знизилась на одну копійку.

За даними моніторингового сайту, 18 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 59,47 грн/л;

А-95 — 55,83 грн/л;

А-92 — 52,24 грн/л;

дизельне пальне — 52,88 грн/л;

скраплений газ — 26,65 грн/л.

Більше про перетин кордону на Одещині

Нагадаємо, тепер до Бессарабії можна буде потрапити катером в обхід траси Одеса — Рені. Нарешті починає роботу судно, яке курсуватиме між Білгородом-Дністровським та Овідіополем.



Також ми писали, що з 18 травня в пункті пропуску на Одещині перевірятимуть наявність військово-облікового документа в окремих категорій громадян. Це стосується КПП, що знаходиться у межах Нижньодністровського національного парку.



Додамо, що 16 травня, в Одеській області після реконструкції був відкритий міжнародний автомобільний пункт пропуску з Молдовою. Мовиться про КПП "Рені", який тепер буде використовуватися спільно обома країнами.