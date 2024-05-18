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З поїздкою за кордон не варто поспішати — на міжнародній трасі Одещини затори

18 травня 2024 17:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
З поїздкою за кордон не варто поспішати — на міжнародній трасі Одещини затори
Затори на трасі Одеса — Рені. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні увечері, 18 травня. На відрізку від Маяк до КПП доведеться постояти в черзі до  години, а то й більше, це пов'язано з перевіркою документів охочих дібратися до кордонів та в Бессарабію. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є невеликий затор на виїзді з Одеси, у районі Великий Дальник, Маяки та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає близько трьох кілометрів. Ця ділянка на картах позначена помаранчевим кольором. Перед самим пунктом є черги немає.  

З поїздкою за кордон не варто поспішити — на міжнародній трасі Одещини затори - фото 1
Ситуація на трасі у напрямку Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

А ось на пункті пропуску "Старокозаче" зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка червона, що означає дуже утруднений рух. 

З поїздкою за кордон не варто поспішити — на міжнародній трасі Одещини затори - фото 2
Ситуація на трасі у напрямку "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в межах села Кирнички та Новосільське. Проте варто зазначити, що розміри заторів не є великими й суттєво не впливають на трафік. 

З поїздкою за кордон не варто поспішити — на міжнародній трасі Одещини затори - фото 3
Ситуація з заторами у напрямку Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені"

На пункті пропуску "Рені", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором. 

З поїздкою за кордон не варто поспішити — на міжнародній трасі Одещини затори - фото 4
Затор на під'їзді до КПП "Рені". Фото: скриншот

Ціни на пальне

В Україні знизились ціни на пальне. На автозаправних станціях за останню добу найбільше здешевшало дизпаливо — ціна на нього впала на 16 копійок. Водночас вартість бензину та автогазу знизилась на одну копійку. 

За даними моніторингового сайту, 18 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,47 грн/л;
  • А-95 — 55,83 грн/л;
  • А-92 — 52,24 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,88 грн/л;
  • скраплений газ — 26,65 грн/л.

Більше про перетин кордону на Одещині

Нагадаємо, тепер до Бессарабії можна буде потрапити катером в обхід траси Одеса — Рені. Нарешті починає роботу судно, яке курсуватиме між Білгородом-Дністровським та Овідіополем.

Також ми писали, що з 18 травня в пункті пропуску на Одещині перевірятимуть наявність військово-облікового документа в окремих категорій громадян. Це стосується КПП, що знаходиться у межах Нижньодністровського національного парку

Додамо, що 16 травня, в Одеській області після реконструкції був відкритий міжнародний автомобільний пункт пропуску з Молдовою. Мовиться про КПП "Рені", який тепер буде використовуватися спільно обома країнами. 

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